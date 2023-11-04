Гол Мудрика отримав визнання в Англії

Поздоровлення для Михайла Мурика. Фото: REUTERS/David Klein

Гол українського вінгера Михайла Мудрика за "Челсі" у матчі дев'ятого туру Англійської прем'єр-ліги проти "Арсеналу" отримав визнання вболівальників синіх. Також цей забитий м'яч дозволив лондонцям зіграти внічию у дербі із командою Мікеля Артети.

Удар Мудрика переміг у голосуванні вболівальників "Челсі" за найкращий гол жовтня, повідомила пресслужба клубу.

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Your October GOTM winner! 👏 pic.twitter.com/HDQ9fDnBaD - Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023

Гол українця конкурував із взяттям воріт від Ніколаса Джексона у матчі з "Бернлі", Тайрона Джорджа з команди U-18, Лорен Джеймс, Єрин Кутберт та Соцоке Нускен із жіночого "Челсі".

Мудрик забив чудовий м'яч

На початку другого тайму проти "Арсеналу" Мудрик отримав пас на лівому фланзі й потім перекинув голкіпера Райю, який далеко вийшов з воріт. Михайло зробив рахунок 2:0, але гравці "Челсі" не змогли утримати перевагу й матч завершився з рахунком 2:2.

Зазначимо, що після забитого м'яча кілька днів тривали суперечки стосовно того, чи це був геніальний удар, чи невдалий навіс на дальню штангу.

Цікаво, що це був другий забитий м'яч Мудрика за "Челсі". Раніше у жовтні він забив у ворота "Фулхема".

Після матчу з "Арсеналом" Мудрик пропустив два матчі через пошкодження.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

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