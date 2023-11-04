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Гол Мудрика отримав визнання в Англії

4 листопада 2023 08:18
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Агабекян Карен
редактор
Гол Мудрика отримав визнання в Англії
Поздоровлення для Михайла Мурика. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

Гол українського вінгера Михайла Мудрика за "Челсі" у матчі дев'ятого туру Англійської прем'єр-ліги проти "Арсеналу" отримав визнання вболівальників синіх. Також цей забитий м'яч дозволив лондонцям зіграти внічию у дербі із командою Мікеля Артети.

Удар Мудрика переміг у голосуванні вболівальників "Челсі" за найкращий гол жовтня, повідомила пресслужба клубу.

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Гол українця конкурував із взяттям воріт від Ніколаса Джексона у матчі з "Бернлі", Тайрона Джорджа з команди U-18, Лорен Джеймс, Єрин Кутберт та Соцоке Нускен із жіночого "Челсі".

Мудрик забив чудовий м'яч

На початку другого тайму проти "Арсеналу" Мудрик отримав пас на лівому фланзі й потім перекинув голкіпера Райю, який далеко вийшов з воріт. Михайло зробив рахунок 2:0, але гравці "Челсі" не змогли утримати перевагу й матч завершився з рахунком 2:2.

Зазначимо, що після забитого м'яча кілька днів тривали суперечки стосовно того, чи це був геніальний удар, чи невдалий навіс на дальню штангу.

Цікаво, що це був другий забитий м'яч Мудрика за "Челсі". Раніше у жовтні він забив у ворота "Фулхема".

Після матчу з "Арсеналом" Мудрик пропустив два матчі через пошкодження.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Мірча Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Луческу розповів, чому завершив кар'єру, і дав пораду Суркісу.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".

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