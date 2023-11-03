Луческу подав у відставку — подробиці

Мірча Луческу під час матчу із "Шахтарем". Скриншот 2+2

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку. Румунський спеціаліст залишає український клуб.

Про подальші плани Луческу нічого не відомо, повідомляє "Трибуна".

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Штрафний у матчі "Динамо" та "Шахтаря". Скриншот 2+2

Відставка Мірчі Луческу

На післяматчевій пресконференції головний тренер Мірча Луческу оголосив, що подає у відставку. Згідно з заявою журналістів, які присутні на спілкуванні наставника з пресою, він не доопрацьовуватиме контракт. Угода фахівця з "Динамо" спливає влітку 2024 року.

У чотирьох останніх турах української Прем'єр-ліги "Динамо" набрало лише одне очко. До цього команда вибула з єврокубків та Кубка України.

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