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Луческу подав у відставку — подробиці

3 листопада 2023 19:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу подав у відставку — подробиці
Мірча Луческу під час матчу із "Шахтарем". Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку. Румунський спеціаліст залишає український клуб.

Про подальші плани Луческу нічого не відомо, повідомляє "Трибуна".

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У рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" у Києві мінімально поступилося "Шахтарю". Єдиний гол у матчі забив півзахисник збірної України Олександр Зубков.

Динамо - Шахтар
Штрафний у матчі "Динамо" та "Шахтаря". Скриншот 2+2

Відставка Мірчі Луческу

На післяматчевій пресконференції головний тренер Мірча Луческу оголосив, що подає у відставку. Згідно з заявою журналістів, які присутні на спілкуванні наставника з пресою, він не доопрацьовуватиме контракт. Угода фахівця з "Динамо" спливає влітку 2024 року.

У чотирьох останніх турах української Прем'єр-ліги "Динамо" набрало лише одне очко. До цього команда вибула з єврокубків та Кубка України.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб. 

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Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників. 

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди. 

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