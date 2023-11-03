Луческу подал в отставку — подробности

Мирча Луческу во время матча с "Шахтером". Скриншот 2+2

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку. Румынский специалист покидает украинский клуб.

О дальнейших планах Луческу ничего не известно, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве минимально уступило "Шахтеру". Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Украины Александр Зубков.

Штрафной в матче "Динамо" и "Шахтера". Скриншот 2+2

Отставка Мирчи Луческу

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Мирча Луческу объявил о том, что подает в отставку. Согласно заявлению журналистов, которые присутствуют на общении наставника с прессой, он не будет дорабатывать контракт. Соглашение специалиста с "Динамо" истекает летом 2024 года.

В четырех последних турах украинской Премьер-лиги "Динамо" набрало только одно очко. До этого команда выбыла из еврокубков и Кубка Украины.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды.

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге.