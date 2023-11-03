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Луческу подал в отставку — подробности

3 ноября 2023 19:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу подал в отставку — подробности
Мирча Луческу во время матча с "Шахтером". Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку. Румынский специалист покидает украинский клуб. 

О дальнейших планах Луческу ничего не известно, сообщает "Трибуна". 

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В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве минимально уступило "Шахтеру". Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Украины Александр Зубков. 

Динамо — Шахтер
Штрафной в матче "Динамо" и "Шахтера". Скриншот 2+2

Отставка Мирчи Луческу 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Мирча Луческу объявил о том, что подает в отставку. Согласно заявлению журналистов, которые присутствуют на общении наставника с прессой, он не будет дорабатывать контракт. Соглашение специалиста с "Динамо" истекает летом 2024 года. 

В четырех последних турах украинской Премьер-лиги "Динамо" набрало только одно очко. До этого команда выбыла из еврокубков и Кубка Украины. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

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