Луческу подал в отставку — подробности
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку. Румынский специалист покидает украинский клуб.
О дальнейших планах Луческу ничего не известно, сообщает "Трибуна".
В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве минимально уступило "Шахтеру". Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Украины Александр Зубков.
Отставка Мирчи Луческу
На послематчевой пресс-конференции главный тренер Мирча Луческу объявил о том, что подает в отставку. Согласно заявлению журналистов, которые присутствуют на общении наставника с прессой, он не будет дорабатывать контракт. Соглашение специалиста с "Динамо" истекает летом 2024 года.
В четырех последних турах украинской Премьер-лиги "Динамо" набрало только одно очко. До этого команда выбыла из еврокубков и Кубка Украины.
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