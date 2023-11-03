Шапаренко травмировался, Супряга вернулся, Динамо проиграло Шахтеру

Игроки "Шахтера" перед матчем. Скриншот 2+2

В Киеве "Динамо" приняло донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Несмотря на отсутствие голов в первом тайме, поединок держал зрителей в напряжении до последней минуты.

Бондаренко, Ванат и Буяльский пропустили этот матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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Акция памяти Артема Франкова. Скриншот 2+2

Как сыграли "Динамо" и "Шахтер"

"Динамо" — "Шахтер" — 1:0 (0:0)

Голы: Зубков, 53.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак — Бражко (капитан), Шапаренко (Царенко, 84) — Караваев, Шепелев, Волошин (Пономаренко, 87) — Бенито (Супряга, 84).

Тренер: Мирча Луческу.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 34) — Степаненко (капитан) — Зубков (Гочолейшвили, 75), Крыськив, Судаков, Невертон (Назарина, 75) — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

Капитаном "Динамо" в этом матче неожиданно стал молодой Владимир Бражко, который мог забить гол в первом тайме, но его пушечный удар принял на себя защитник "Шахтера", после чего матч ушел на угловой.

Буяльский, Ярмоленко и Ребров на трибуне. Скриншот 2+2

Первая половина игры запомнилась тем, что футболисты обеих команд часто поскальзывались и падали — поле было скользким. При этом игроки "Динамо" сумели создать ряд неплохих моментов у ворот Ризныка. Караваев и Бенито могли забить гол в первом тайме, причем на счету нигерийский форвард упустил сразу два шанса. Первый был особенно хорош: африканец пробил в падении "боковыми ножницами", мяч прошел рядом со штангой.

Розыгрыш штрафного у ворот Ризныка. Скриншот 2+2

Также первый тайм запомнился большим количеством борьбы и желтых карточек. Защитник "Шахтера" Азаров получил травму на 34-й минуте и не сумел продолжить игру. Перед перерывом тренеры обеих команд казались недовольными.

Второй тайм начался в невысоком темпе, но все изменил гол, который "Шахтер" забил на 53-й минуте. Невертон здорово сыграл на левом фланге. В окружении трех соперников бразилец сумел сделать передачу в штрафную Бущана на Зубкова, где Александр мастерски отправил мяч в угол, 0:1.

Зубков празднует гол. Скриншот 2+2

Это заставило игроков "Динамо" начать играть еще более активно. Дячук немного неточно пробил издали, Шапаренко и Бенито не поняли друг друга в опасной атаке хозяев поля. Но и "горняки" могли увеличить счет. На 79-й минуте Бражко ошибся в центре поля, гости провели контратаку. Сикан ворвался с мячом в штрафную "Динамо", убрал на замахе защитника, но Бущан спас свою команду.

Проблемы команды Луческу усугубились после того, как Шапаренко получил травму после неудачного удара по воротам соперника. Хавбек попросил замену. Вместе с ним ушел и Бенито. Важно отметить выход на поле Владислава Супряги, который уже давно не играл за "Динамо".

Супряга вышел на поле. Скриншот 2+2

На последних минутах матча Караваев мог спасти "Динамо" от поражения. "Горняки" ошиблись в обороне, Александр сместился с правого фланга, получил мяч и мощным ударом пробил рядом со штангой.

"Шахтер" сумел одержать победу с минимальным счетом, что особенно важно для Марино Пушича, который в этот вечер дебютировал в УПЛ. "Динамо" в четырех последних матчах набрало только одно очко.

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