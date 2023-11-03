Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам arrow

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам

3 ноября 2023 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам
Артем Милевский во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский продемонстрировал, что с ним все в порядке. Экс-футболист киевского "Динамо" впервые за долгое время обратился к болельщикам.

Милевский опубликовал новое сообщение на своей странице в Instagram

Читайте также:

Несколько недель назад Артем Милевский последовал совету друзей и обратился за помощью в клинику. В последнее время 38-летний спортсмен страдал от проблем со здоровьем, что заметили даже его поклонники. 

Артем Милевский
Артем Милевский передает привет болельщикам. Фото: instagram.com/timi1010/

Что сказал Милевский 

Александр Алиев первым заявил о том, что Артем Милевский согласился на госпитализацию. С тех пор бывший партнер "Мили" по "Динамо" периодически рассказывал болельщикам, что у Артема все хорошо. Сам Милевский при этом молчал, но сегодня он впервые вышел на связь. 

Артем Милевский
Милевский поддержал "Динамо". Фото: instagram.com/timi1010/

Экс-форвард сборной Украины оставил лаконичную запись в stories. "Let's go Kyiv", — написал Артем Милевский на своей фотографии времен выступления в составе "Динамо". 

Сегодня, третьего ноября, киевская команда сыграет против донецкого "Шахтера" в центральном матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Милевский намекнул, что будет смотреть игру и болеть за свою бывшую команду. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме