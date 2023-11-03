Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам

Артем Милевский во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский продемонстрировал, что с ним все в порядке. Экс-футболист киевского "Динамо" впервые за долгое время обратился к болельщикам.

Милевский опубликовал новое сообщение на своей странице в Instagram.

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Несколько недель назад Артем Милевский последовал совету друзей и обратился за помощью в клинику. В последнее время 38-летний спортсмен страдал от проблем со здоровьем, что заметили даже его поклонники.

Артем Милевский передает привет болельщикам. Фото: instagram.com/timi1010/

Что сказал Милевский

Александр Алиев первым заявил о том, что Артем Милевский согласился на госпитализацию. С тех пор бывший партнер "Мили" по "Динамо" периодически рассказывал болельщикам, что у Артема все хорошо. Сам Милевский при этом молчал, но сегодня он впервые вышел на связь.

Милевский поддержал "Динамо". Фото: instagram.com/timi1010/

Экс-форвард сборной Украины оставил лаконичную запись в stories. "Let's go Kyiv", — написал Артем Милевский на своей фотографии времен выступления в составе "Динамо".

Сегодня, третьего ноября, киевская команда сыграет против донецкого "Шахтера" в центральном матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Милевский намекнул, что будет смотреть игру и болеть за свою бывшую команду.

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