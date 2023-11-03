Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський продемонстрував, що з ним усе гаразд. Ексфутболіст київського "Динамо" вперше за довгий час звернувся до вболівальників.
Мілевський опублікував нове повідомлення на своїй сторінці в Instagram.
Кілька тижнів тому Артем Мілевський послухався поради друзів і звернувся за допомогою до клініки. Останнім часом 38-річний спортсмен страждав на проблеми зі здоров'ям, що помітили навіть його шанувальники.
Що сказав Мілевський
Олександр Алієв першим заявив, що Артем Мілевський погодився на госпіталізацію. З того часу колишній партнер "Мілі" з "Динамо" періодично розповідав уболівальникам, що в Артема все добре. Сам Мілевський при цьому мовчав, але сьогодні він уперше вийшов на зв'язок.
Ексфорвард збірної України залишив лаконічний запис у stories. "Let's go Kyiv", — написав Артем Мілевський на своїй фотографії часів виступу у складі "Динамо".
Сьогодні, 3 листопада, київська команда зіграє проти донецького "Шахтаря" у центральному матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу. Мілевський натякнув, що дивитиметься гру і вболіватиме за свою колишню команду.
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