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Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників

3 листопада 2023 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський продемонстрував, що з ним усе гаразд. Ексфутболіст київського "Динамо" вперше за довгий час звернувся до вболівальників.

Мілевський опублікував нове повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

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Кілька тижнів тому Артем Мілевський послухався поради друзів і звернувся за допомогою до клініки. Останнім часом 38-річний спортсмен страждав на проблеми зі здоров'ям, що помітили навіть його шанувальники.

Артем Мілевський
Артем Мілевський передає привіт уболівальникам. Фото: instagram.com/timi1010/

Що сказав Мілевський

Олександр Алієв першим заявив, що Артем Мілевський погодився на госпіталізацію. З того часу колишній партнер "Мілі" з "Динамо" періодично розповідав уболівальникам, що в Артема все добре. Сам Мілевський при цьому мовчав, але сьогодні він уперше вийшов на зв'язок.

Артем Мілевський
Мілевський підтримав "Динамо". Фото: instagram.com/timi1010/

Ексфорвард збірної України залишив лаконічний запис у stories. "Let's go Kyiv", — написав Артем Мілевський на своїй фотографії часів виступу у складі "Динамо".

Сьогодні, 3 листопада, київська команда зіграє проти донецького "Шахтаря" у центральному матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу. Мілевський натякнув, що дивитиметься гру і вболіватиме за свою колишню команду.

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