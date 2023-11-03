Шапаренко травмувався, Супряга повернувся, Динамо програло Шахтарю

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Скриншот 2+2

У Києві "Динамо" прийняло донецький "Шахтар" у рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу. Попри відсутність голів у першому таймі, поєдинок тримав глядачів у напрузі до останньої хвилини.

Бондаренко, Ванат та Буяльський пропустили цей матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Акція пам'яті Артема Франкова. Скриншот 2+2

Як зіграли "Динамо" та "Шахтар"

"Динамо" — "Шахтар" — 1:0 (0:0)

Гол: Зубков, 53.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко (капітан), Шапаренко (Царенко, 84) — Караваєв, Шепелєв, Волошин (Пономаренко, 87) — Беніто (Супряга, 84).

Тренер: Мірча Луческу.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Ракицький, 34) — Степаненко (капітан) — Зубков (Гочолейшвілі, 75), Криськів, Судаков, Невертон (Назаріна, 75) — Сікан (Келсі, 90+1).

Тренер: Маріно Пушич.

Капітаном "Динамо" у цьому матчі несподівано став молодий Володимир Бражко, який міг забити гол у першому таймі, але його гарматний удар прийняв на себе захисник "Шахтаря", після чого матч пішов на кутовий.

Буяльський, Ярмоленко та Ребров на трибуні. Скриншот 2+2

Перша половина гри запам'яталася тим, що футболісти обох команд часто послизнулися та падали — поле було слизьким. При цьому гравці "Динамо" зуміли створити низку непоганих моментів біля воріт Різника. Караваєв і Беніто могли забити гол у першому таймі, причому на рахунку нігерійський форвард упустив одразу два шанси. Перший був особливо добрий: африканець пробив у падінні "бічними ножицями", м'яч пройшов поряд зі штангою.

Розіграш штрафного біля воріт Різника. Скриншот 2+2

Також перший тайм запам'ятався великою кількістю боротьби та жовтих карток. Захисник "Шахтаря" Азаров отримав травму на 34-й хвилині та не зумів продовжити гру. Перед перервою тренери обох команд здавалися незадоволеними.

Другий тайм розпочався у невисокому темпі, але все змінив гол, який "Шахтар" забив на 53-й хвилині. Невертон чудово зіграв на лівому фланзі. В оточенні трьох суперників бразилець зумів зробити передачу до штрафного майданчика Бущана на Зубкова, де Олександр майстерно відправив м'яч у кут, 0:1.

Зубков святкує гол. Скриншот 2+2

Це змусило гравців "Динамо" почати грати ще активніше. Дячук трохи неточно пробив здалеку, Шапаренко та Беніто не зрозуміли один одного у небезпечній атаці господарів поля. Але й "гірники" могли збільшити рахунок. На 79-й хвилині Бражко помилився у центрі поля, гості провели контратаку. Сікан увірвався з м'ячем до штрафного майданчика "Динамо", прибрав на замаху захисника, але Бущан врятував свою команду.

Проблеми команди Луческу погіршилися після того, як Шапаренко отримав травму після невдалого удару по воротах суперника. Хавбек попросив заміну. Разом із ним пішов і Беніто. Важливо відзначити вихід на поле Владислава Супряги, котрий уже давно не грав за "Динамо".

Супряга вийшов на поле. Скриншот 2+2

На останніх хвилинах матчу Караваєв міг врятувати "Динамо" від поразки. "Гірники" помилилися в обороні, Олександр змістився з правого флангу, отримав м'яч і потужним ударом пробив поряд зі штангою.

"Шахтар" зумів здобути перемогу з мінімальним рахунком, що особливо важливо для Маріно Пушича, який цього вечора дебютував в УПЛ. "Динамо" у чотирьох останніх матчах набрало лише одне очко.

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