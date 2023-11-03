Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зубков вивів Шахтар уперед у матчі з Динамо — відео arrow

Зубков вивів Шахтар уперед у матчі з Динамо — відео

3 листопада 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зубков вивів Шахтар уперед у матчі з Динамо — відео
Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар" у центральному поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу. Обидві команди грають не в оптимальних складах.

"Гірники" зуміли забити перший гол у матчі на початку другого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перед поєдинком відбулася хвилина мовчання на згадку про загиблих захисників України, після чого на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського вшанували спортивного журналіста Артема Франкова, який раптово помер кілька днів тому.

Як "Шахтар" повів у рахунку

Слизьке поле не завадило командам створити багато моментів ще до перерви, але в першому таймі на табло залишилися нулі.

Перша половина гри пройшла під диктовку "Динамо", але "Шахтар" уже на 53-й хвилині реалізував свій перший шанс вийти вперед. Невертон отримав м'яч на лівому фланзі й в оточенні трьох суперників зробив пас у штрафний майданчик на Зубкова. Олександр ривком уникнув захисника й з лівої ноги точно пробив у кут, 0:1!

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб. 

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця. 

Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників. 

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди. 

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі