Зубков вивів Шахтар уперед у матчі з Динамо — відео

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Скриншот 2+2

Київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар" у центральному поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу. Обидві команди грають не в оптимальних складах.

"Гірники" зуміли забити перший гол у матчі на початку другого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перед поєдинком відбулася хвилина мовчання на згадку про загиблих захисників України, після чого на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського вшанували спортивного журналіста Артема Франкова, який раптово помер кілька днів тому.

Як "Шахтар" повів у рахунку

Слизьке поле не завадило командам створити багато моментів ще до перерви, але в першому таймі на табло залишилися нулі.

Перша половина гри пройшла під диктовку "Динамо", але "Шахтар" уже на 53-й хвилині реалізував свій перший шанс вийти вперед. Невертон отримав м'яч на лівому фланзі й в оточенні трьох суперників зробив пас у штрафний майданчик на Зубкова. Олександр ривком уникнув захисника й з лівої ноги точно пробив у кут, 0:1!

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця.

Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників.

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди.

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.