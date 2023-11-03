Динамо Киев против Шахтера — известны стартовые составы команд

Тренировка "Шахтера". Фото: официальный сайт клуба

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют друг с другом в рамках центрального поединка 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Мирча Луческу и Марино Пушич представили стартовые составы команды.

Оба наставника удивили выбором игроков на этот матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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В составах "Динамо" и "Шахтера" есть игроки, чья появление на поле ожидали болельщики. Однако Виталий Буяльский и Артем Бондаренко пропустят эту игру. Также важно отметить, что форвард "бело-синих" Владислав Ванат не выйдет на поле из-за дисквалификации.

Составы команд

"Динамо": Бущан — Попов, Бражко, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Тимчик, Дячук, Дубинчак, Бенито, Волошин.

Тренер: Мирча Луческу.

"Шахтер": Ризнык — Бондарь, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Невертон.

Тренер: Марино Пушич.

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