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Динамо Киев против Шахтера — известны стартовые составы команд

3 ноября 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо Киев против Шахтера — известны стартовые составы команд
Тренировка "Шахтера". Фото: официальный сайт клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют друг с другом в рамках центрального поединка 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Мирча Луческу и Марино Пушич представили стартовые составы команды. 

Оба наставника удивили выбором игроков на этот матч, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В составах "Динамо" и "Шахтера" есть игроки, чья появление на поле ожидали болельщики. Однако Виталий Буяльский и Артем Бондаренко пропустят эту игру. Также важно отметить, что форвард "бело-синих" Владислав Ванат не выйдет на поле из-за дисквалификации. 

Составы команд 

"Динамо": Бущан — Попов, Бражко, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Тимчик, Дячук, Дубинчак, Бенито, Волошин. 

Тренер: Мирча Луческу. 

"Шахтер": Ризнык — Бондарь, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Невертон. 

Тренер: Марино Пушич. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

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