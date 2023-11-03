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Динамо Київ проти Шахтаря — відомі стартові склади команд

3 листопада 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо Київ проти Шахтаря — відомі стартові склади команд
Тренування "Шахтаря". Фото: офіційний сайт клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють один з одним у рамках центрального поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу. Мірча Луческу та Маріно Пушич представили стартові склади команди.

Обидва наставники здивували вибором гравців на цей матч, повідомляє портал Новини LIVE.

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У складах "Динамо" та "Шахтаря" є гравці, на появу яких на полі чекали вболівальники. Проте Віталій Буяльський та Артем Бондаренко пропустять цю гру. Також важливо відзначити, що форвард "біло-синіх" Владислав Ванат не вийде на поле через дискваліфікацію.

Склади команд

"Динамо": Бущан — Попов, Бражко, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Тимчик, Дячук, Дубінчак, Беніто, Волошин.

Тренер: Мірча Луческу.

"Шахтар": Різник — Бондар, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Матвієнко, Конопля, Невертон.

Тренер: Маріно Пушич.

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