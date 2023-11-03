Динамо Київ проти Шахтаря — відомі стартові склади команд
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють один з одним у рамках центрального поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу. Мірча Луческу та Маріно Пушич представили стартові склади команди.
Обидва наставники здивували вибором гравців на цей матч, повідомляє портал Новини LIVE.
У складах "Динамо" та "Шахтаря" є гравці, на появу яких на полі чекали вболівальники. Проте Віталій Буяльський та Артем Бондаренко пропустять цю гру. Також важливо відзначити, що форвард "біло-синіх" Владислав Ванат не вийде на поле через дискваліфікацію.
Склади команд
"Динамо": Бущан — Попов, Бражко, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Тимчик, Дячук, Дубінчак, Беніто, Волошин.
Тренер: Мірча Луческу.
"Шахтар": Різник — Бондар, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Матвієнко, Конопля, Невертон.
Тренер: Маріно Пушич.
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