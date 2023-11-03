Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зубков вывел Шахтер вперед в матче с Динамо — видео arrow

Зубков вывел Шахтер вперед в матче с Динамо — видео

3 ноября 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зубков вывел Шахтер вперед в матче с Динамо — видео
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" в центральном поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Обе команды играют не в оптимальных составах. 

"Горняки" сумели забить первый гол в матче в начале второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Перед поединком состоялась минута молчания в память о погибших защитниках Украины, после чего на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского почтили спортивного журналиста Артема Франкова, который трагически скончался несколько дней назад. 

Как "Шахтер" повел в счете

Скользкое поле не помешало командам создать большое количество моментов еще до перерыва, но в первом тайме на табло остались нули. 

Первая половина игра прошла под диктовку "Динамо", но "Шахтер" уже на 53-й минуте реализовал свой первый шанс выйти вперед. Невертон получил мяч на левом фланге и в окружении трех соперников сделал пас в штрафную на Зубкова. Александр рывком ушел от защитника и левой ногой точно пробил в угол, 0:1!

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме