Зубков вывел Шахтер вперед в матче с Динамо — видео

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Скриншот 2+2

Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" в центральном поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Обе команды играют не в оптимальных составах.

"Горняки" сумели забить первый гол в матче в начале второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как "Шахтер" повел в счете

Скользкое поле не помешало командам создать большое количество моментов еще до перерыва, но в первом тайме на табло остались нули.

Первая половина игра прошла под диктовку "Динамо", но "Шахтер" уже на 53-й минуте реализовал свой первый шанс выйти вперед. Невертон получил мяч на левом фланге и в окружении трех соперников сделал пас в штрафную на Зубкова. Александр рывком ушел от защитника и левой ногой точно пробил в угол, 0:1!

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