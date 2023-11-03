Луческу розповів, чому завершив кар'єру, і дав пораду Суркісу

Мірча Луческу під час свого останнього матчу у "Динамо". Скриншот 2+2

Румунський тренер Мірча Луческу оголосив про звільнення з посади наставника "Динамо". Це сталося після поразки киян від "Шахтаря" у матчі чемпіонату України.

Також Луческу заявив про завершення кар'єри, повідомляє портал Новини LIVE.

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Під час післяматчевої пресконференції Мірча Луческу оголосив про свою відставку. Він більше не працюватиме в "Динамо", попри те, що контракт тренера з клубом завершується лише влітку наступного року.

Що сказав Луческу

Тренер зазначив, що цього вечора йому не хочеться говорити про гру. Він присвятив 15 років роботі в Україні, але більше не бажає займатися тренерською діяльністю. Матч проти "Шахтаря", колишньої команди Луческу, став останнім у кар'єрі наставника.

"Я попрощався зі своїми гравцями та гравцями "Шахтаря". Вдячний усім і сподіваюся, що частина мене залишилася в українському футболі. Вдячний Рінату Ахметову та Ігорю Суркісу за роботу. Хотілося закінчити по-іншому, але всьому приходить кінець. Є початок і є кінець", — заявив Мірча Луческу.

Ігор Суркіс під час матчу. Скриншот 2+2

Порада для Суркіса

Тренер назвав справедливою перемогу "Шахтаря" у цьому матчі, але при цьому 78-річний наставник вірить у світле майбутнє "Динамо". Він зазначив, що у клубі росте перспективна молодь. Під час матчу з "гірниками" в запасі київської команди найстаршим футболістом виявився Сирота. Тренер порадив президенту клубу займатися розвитком молодих гравців.

"Весь цей час було важко — війна, відсутність уболівальників, ці хвилини мовчання перед кожними іграми. Для мене було складно. З роками стаєш сентиментальнішим. Тому кожна гра давалася мені складніше і складніше, думаючи про тих людей, які гинуть на фронті, про мирне населення. Це все важко поєднувати з футболом. Дякую українському футболу та країні за ці 15 прекрасних років. Бажаю всім миру, здоров'я та щасливого майбутнього.

Потрібно підтримувати українську молодь. Усі ці роки вона забезпечувала результат і для "Динамо", і збірної України. До нас не їдуть закордонні футболісти, які б могли посилити гру. Необхідно вирощувати своїх хлопців.

Я дякую всім. Назавжди запам'ятаю журналіста Артема Франкова, який любив футбол та жив грою. Дуже шкода, що такі люди йдуть до іншого світу. Хочу обійняти всіх і бажаю лише найкращого", — розповів Мірча Луческу.

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