Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису arrow

Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису

3 ноября 2023 20:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису
Мирча Луческу во время своего последнего матча в "Динамо". Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Румынский тренер Мирча Луческу объявил об уходе с поста наставника "Динамо". Это произошло после поражения киевлян от "Шахтера" в матче чемпионата Украины. 

Также Луческу заявил о завершении карьеры, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Во время послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу объявил о своей отставке. Он больше не будет работать в "Динамо" несмотря на то, что контракт тренера с клубом завершается только летом следующего года. 

Что сказал Луческу 

Тренер отметил, что в этот вечер ему не хочется говорить об игре. Он посвятил 15 лет работе в Украине, но больше не хочет заниматься тренерской деятельностью. Матч против "Шахтера", бывшей команды Луческу, стал последним в карьере наставника. 

"Я попрощался со своими игроками и игроками "Шахтера". Благодарен всем и надеюсь, что часть меня осталась в украинском футболе. Благодарен Ринату Ахметову и Игорю Суркису за работу. Хотелось закончить по-другому, но всему приходит конец. Есть начало и есть конец", — заявил Мирча Луческу. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис во время матча. Скриншот 2+2

Совет для Суркиса

Тренер назвал справедливой победу "Шахтера" в этом матче, но при этом 78-летний наставник видит светлое будущее у "Динамо". Он отметил, что в клубе растет перспективная молодежь. Во время матча с "горняками" в запасе киевской команды самым возрастным футболистом оказался Сирота. Тренер посоветовал президенту клуба заниматься развитием молодых игроков. 

"Все это время было тяжело - война, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждыми играми. Для меня было сложно. С годами становишься более сентиментальным. Поэтому каждая игра давалась мне сложнее и сложнее, думая о тех людях, которые погибают на фронте, о мирном населении. Это все тяжело совмещать с футболом. Спасибо украинскому футболу и стране за эти 15 прекрасных лет. Желаю всем мира, здоровья и счастливого будущего.

Необходимо поддерживать украинскую молодежь. Все эти годы она обеспечивала результат и для "Динамо", и для сборной Украины. К нам не едут зарубежные футболисты, которые могли бы усилить игру. Необходимо растить своих парней. 

Я благодарю всех. Навсегда запомню журналиста Артема Франкова, который любил футбол и жил игрой. Очень жаль, что такие люди уходят в другой мир. Хочу обнять всех и желаю только самого наилучшего", — рассказал Мирча Луческу. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" и завершил карьеру. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме