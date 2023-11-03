Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису

Мирча Луческу во время своего последнего матча в "Динамо". Скриншот 2+2

Румынский тренер Мирча Луческу объявил об уходе с поста наставника "Динамо". Это произошло после поражения киевлян от "Шахтера" в матче чемпионата Украины.

Также Луческу заявил о завершении карьеры, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что сказал Луческу

Тренер отметил, что в этот вечер ему не хочется говорить об игре. Он посвятил 15 лет работе в Украине, но больше не хочет заниматься тренерской деятельностью. Матч против "Шахтера", бывшей команды Луческу, стал последним в карьере наставника.

"Я попрощался со своими игроками и игроками "Шахтера". Благодарен всем и надеюсь, что часть меня осталась в украинском футболе. Благодарен Ринату Ахметову и Игорю Суркису за работу. Хотелось закончить по-другому, но всему приходит конец. Есть начало и есть конец", — заявил Мирча Луческу.

Игорь Суркис во время матча. Скриншот 2+2

Совет для Суркиса

Тренер назвал справедливой победу "Шахтера" в этом матче, но при этом 78-летний наставник видит светлое будущее у "Динамо". Он отметил, что в клубе растет перспективная молодежь. Во время матча с "горняками" в запасе киевской команды самым возрастным футболистом оказался Сирота. Тренер посоветовал президенту клуба заниматься развитием молодых игроков.

"Все это время было тяжело - война, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждыми играми. Для меня было сложно. С годами становишься более сентиментальным. Поэтому каждая игра давалась мне сложнее и сложнее, думая о тех людях, которые погибают на фронте, о мирном населении. Это все тяжело совмещать с футболом. Спасибо украинскому футболу и стране за эти 15 прекрасных лет. Желаю всем мира, здоровья и счастливого будущего.

Необходимо поддерживать украинскую молодежь. Все эти годы она обеспечивала результат и для "Динамо", и для сборной Украины. К нам не едут зарубежные футболисты, которые могли бы усилить игру. Необходимо растить своих парней.

Я благодарю всех. Навсегда запомню журналиста Артема Франкова, который любил футбол и жил игрой. Очень жаль, что такие люди уходят в другой мир. Хочу обнять всех и желаю только самого наилучшего", — рассказал Мирча Луческу.

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