Шовковський очолив київське Динамо — на яких умовах

Олександр Шовковський (по центру). Фото: "Динамо" Київ

Наступного дня після відставки головного тренера Мірчі Луческу у київському "Динамо" представили нового головного тренера. Ним став легенда клубу Олександр Шовковський.

Про це повідомила пресслужба "Динамо".

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Зазначимо, що Шовковський раніше був у тренерському штабі Луческу й минулого сезону керував командою, поки головний тренер відновлювався після операції.

Шовковський ще не повноцінний головний тренер

У клубі повідомили, що Шовковський очолив команду як тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера.

Склад помічників залишиться тим самим — Еміль Карас, Олег Гусєв та тренер воротарів Михайло Михайлов.

Представлення Шовковського та прощання з Луческу

На навчально-тренувальну базу "Динамо" приїхали президент клубу Ігор Суркіс та вже колишній головний тренер Мірча Луческу.

Суркіс та Шовковський подякували румунському фахівцю за виконану роботу, і потім вся команда під оплески провела його.

"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати.

Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", — сказав Шовковський гравцям.

Зазначимо, що у 2014 році після звільнення Олега Блохіна Сергій Ребров також став виконувачем обов'язків головного тренера. Потім йому знадобився лише місяць, щоб його затвердили головним тренером. Рішення щодо Шовковського ухвалять узимку, коли завершиться перша половина сезону.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Мірча Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.

Відома дата, коли Суркіс представить нового головного тренера, хто їм стане.

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