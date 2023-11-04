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Известна дата, когда Суркис представит нового главного тренера — кто им станет

4 ноября 2023 09:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известна дата, когда Суркис представит нового главного тренера — кто им станет
Мирча Луческу и Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в ближайшее время должен представить нового главного тренера. Он придет на смену ушедшему Мирче Луческу.

Новый главный тренер может получить приставку исполняющего обязанности, сообщило ТаТоТаке.

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"Динамо" в последних четырех матчах три проиграло и в одном была зафиксирована ничья. В 13-м туре киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:1. После игры Луческу объявил о завершении карьеры.

Суркис представит главного тренера

По информации автора канала Михаила Спиваковского, президент клуба 4 или 5 ноября представит команде новый тренерский штаб во главе с легендой "Динамо" Александром Шовковским.

Источник отметил, что до января менеджмент клуба будет заниматься поиском нового главного тренера. Если же Шовковский хорошо проведет оставшиеся матчи, то его оставят. Вероятно, до января Шовковский получит приставку исполняющего обязанности.

Александр Шовковский
Александр Шовковський должен возглавить клуб. Фото: ФК "Динамо" Київ

Луческу сыграл на опережение

Источник рассказал, что в день матча с "Шахтером" было понимание того, что матч с "горняками" будет решающим для Луческу.

Поэтому после поражения Луческу мог сыграть на опережение, чтобы не быть уволенным.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

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