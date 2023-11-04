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Відома дата, коли Суркіс представить нового головного тренера — хто ним стане

4 листопада 2023 09:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відома дата, коли Суркіс представить нового головного тренера — хто ним стане
Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Фото: ФК "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс найближчим часом має представити нового головного тренера. Він прийде на зміну Мірчі Луческу.

Новий головний тренер може отримати приставку виконувача обов'язків, повідомило ТаТоТаке.

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"Динамо" в останніх чотирьох матчах три програло і в одному було зафіксовано нічию. У 13-му турі кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:1. Після гри Луческу оголосив про завершення кар'єри.

Суркіс представить головного тренера

За інформацією автора каналу Михайла Співаковського, президент клубу 4 або 5 листопада представить команді новий тренерський штаб на чолі з легендою "Динамо" Олександром Шовковським.

Джерело відзначило, що до січня менеджмент клубу займатиметься пошуком нового головного тренера. Якщо ж Шовковський добре проведе матчі, що залишилися. Ймовірно, до січня Шовковський отримає приставку виконувача обов'язків.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський має очолити клуб. Фото: ФК "Динамо" Київ

Луческу зіграв на випередження

Джерело розповіло, що в день матчу із "Шахтарем" було розуміння того, що матч із "гірниками" буде вирішальним для Луческу.

Тому після поразки Луческу міг зіграти на випередження, щоби не бути звільненим.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Мірча Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Луческу розповів, чому завершив кар'єру, і дав пораду Суркісу.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".

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