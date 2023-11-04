Суркис рассказал, когда Динамо назначит преемника Луческу
После поражения от донецкого "Шахтера" в 13 туре Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" осталось без главного тренера — Мирча Луческу подал в отставку. Президент столичного клуба Игорь Суркис признал, что решение было неожиданным.
Об этом Суркис сообщил в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Отметим, что Луческу не просто ушел из "Динамо", а объявил решение о завершении карьеры.
В скором времени "Динамо" получит главного тренера
По словам президента "Динамо", клуб двигается дальше и в ближайшее время он представит новый тренерский штаб.
"В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется — мы обязаны выиграть чемпионат!", — сказал Суркис.
Луческу прошел с командой тяжелые годы
Также руководитель клуба поблагодарил Луческу за то, что тот оставался с клубом в тяжелое время. Вместе с румынским специалистом клуб прошел через пандемию коронавируса и войну в Украине.
"Мирча Луческу — большой тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрываю, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.
Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.
Мирчи Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", — добавил Суркис.
Киевское "Динамо" в последних четырех матчах потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. Подопечные Луческу занимают в УПЛ седьмую позицию с отставанием в 10 очков от лидера чемпионата — "Кривбасса". При этом у киевлян на два матча меньше.
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