Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис рассказал, когда Динамо назначит преемника Луческу arrow

Суркис рассказал, когда Динамо назначит преемника Луческу

4 ноября 2023 06:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Суркис рассказал, когда Динамо назначит преемника Луческу
Игорь Суркис Фото: Динамо Киев от Шурика
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После поражения от донецкого "Шахтера" в 13 туре Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" осталось без главного тренера — Мирча Луческу подал в отставку. Президент столичного клуба Игорь Суркис признал, что решение было неожиданным.

Об этом Суркис сообщил в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Читайте также:

Отметим, что Луческу не просто ушел из "Динамо", а объявил решение о завершении карьеры.

В скором времени "Динамо" получит главного тренера

По словам президента "Динамо", клуб двигается дальше и в ближайшее время он представит новый тренерский штаб.

"В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется — мы обязаны выиграть чемпионат!", — сказал Суркис.

Мирча Луческу
Мирча Луческу после матча с "Шахтером". Фото: "Динамо"

Луческу прошел с командой тяжелые годы

Также руководитель клуба поблагодарил Луческу за то, что тот оставался с клубом в тяжелое время. Вместе с румынским специалистом клуб прошел через пандемию коронавируса и войну в Украине.

"Мирча Луческу — большой тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрываю, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Мирчи Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", — добавил Суркис.

Киевское "Динамо" в последних четырех матчах потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. Подопечные Луческу занимают в УПЛ седьмую позицию с отставанием в 10 очков от лидера чемпионата — "Кривбасса". При этом у киевлян на два матча меньше.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме