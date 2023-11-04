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Суркіс розповів, коли Динамо призначить наступника Луческу

4 листопада 2023 06:52
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Агабекян Карен
редактор
Суркіс розповів, коли Динамо призначить наступника Луческу
Ігор Суркіс Фото: Динамо Киев от Шурика
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після поразки від донецького "Шахтаря" в 13-му турі Української прем’єр-ліги київське "Динамо" залишилось без головного тренера — Мірча Луческу подав у відставку. Президент столичного клубу Ігор Суркіс визнав, що рішення було несподіваним.

Про це Суркіс повідомив у заяві, опублікованій на офіційному сайті клубу.

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Зазначимо, що Луческу не просто пішов із "Динамо", а оголосив рішення про завершення кар’єри.

Незабаром "Динамо" отримає головного тренера

За словами президента "Динамо", клуб рухається далі й найближчим часом він представить новий тренерський штаб.

"Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється — ми зобов'язані виграти чемпіонат!", — сказав Суркіс.

Мирча Луческу
Мірча Луческу після матчу з "Шахтарем". Фото: "Динамо"

Луческу пройшов з командою важкі роки

Також керівник клубу подякував Луческу за те, що той залишався з клубом у важкий час. Разом з румунським спеціалістом клуб пройшов через пандемію коронавірусу та війну в Україні.

"Мірча Луческу — великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.

Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в київському "Динамо". На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.

Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров'я та благополуччя", — додав Суркіс.

Київське "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало трьох поразок й один раз зіграла внічию. Підопічні Луческу наразі займають в УПЛ сьому позицію з відставанням в 10 очок від лідера чемпіонату — "Кривбасу". При цьому у киян на два матчі менше.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб. 

Мірча Луческу подав у відставку з поста наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.  

Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників. 

Луческу розповів, чому завершив кар'єру, і дав пораду Суркісу

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".

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