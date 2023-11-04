Магучих выйдет замуж за украинского спортсмена сразу после Олимпиады-2024

Ярослава Магучих и Назар Степанов. Фото: Instagram/rosya_dp

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила "предложение, от которого она не смогла отказаться". Она выйдет замуж за партнера по сборной Украины Назара Степанова, летом обновившего юниорский рекорд в беге на 60 метров с барьерами.

О помолвке Ярослава рассказала в ютуб-шоу Евгения Яновича, передает Новини.LIVE.

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"У меня есть парень. Он бегает 110 метров с барьерами, и у меня уже есть обручальное кольцо. Парень сделал мне предложение, когда мы вернулись в Украину, при родителях, поэтому теперь я обручена. Мое сердце занято", — заявила Магучих.

Предложение от сына тренера

По словам девушки, свадьбу запланировали уже после Олимпийских Игр в Париже. Также прыгунья в высоту раскрыла детали того, как ее любимый признавался ей.

"Мы приехали домой, родители встретили нас. Была и его мама — моя тренер. О кольце я знала, мы выбирали ее вместе. Перед этим мы были в Америке, и он хотел, чтобы все подошло по размеру. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не можешь отказаться". Я отдала ему кольцо и сказала, что жду предложение", — добавила Ярослава.

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