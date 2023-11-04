Магучіх вийде заміж за українського спортсмена одразу після Олімпіади-2024

Ярослава Магучих та Назар Степанов. Фото: Instagram/rosya_dp

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала “пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися”. Вона вийде заміж за партнера по збірній Україні Назара Степанова, який влітку оновив юніорський рекорд в бігу на 60 метрів з бар’єрами.

Про заручення Ярослава розповіла в ютуб-шоу Євгена Яновича, передає Новини.LIVE.

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"У мене є хлопець. Він бігає 110 метрів з бар'єрами, і в мене вже є обручка. Хлопець зробив мені пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках, тому тепер я заручена. Моє серце зайняте", — заявила Магучіх.

Пропозиція від сина тренерки

За словами дівчини, весілля запланували вже після Олімпійських Ігор у Парижі. Також стрибунка у висоту розкрила деталі того, як її коханий освідчувався їй.

"Ми приїхали додому, батьки зустріли нас. Була і його мама — моя тренерка. Про обручку я знала, ми вибирали її разом. Перед цим ми були в Америці, і він хотів, щоб усе підійшло за розміром. Він сказав: "У мене є пропозиція, від якої ти не можеш відмовитися". Я віддала йому каблучку і сказала, що чекаю на пропозицію", — додала Ярослава.

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