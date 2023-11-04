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Магучіх вийде заміж за українського спортсмена одразу після Олімпіади-2024

4 листопада 2023 10:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Магучіх вийде заміж за українського спортсмена одразу після Олімпіади-2024
Ярослава Магучих та Назар Степанов. Фото: Instagram/rosya_dp
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала “пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися”. Вона вийде заміж за партнера по збірній Україні Назара Степанова, який влітку оновив юніорський рекорд в бігу на 60 метрів з бар’єрами.

Про заручення Ярослава розповіла в ютуб-шоу Євгена Яновича, передає Новини.LIVE.

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"У мене є хлопець. Він бігає 110 метрів з бар'єрами, і в мене вже є обручка. Хлопець зробив мені пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках, тому тепер я заручена. Моє серце зайняте", — заявила Магучіх.

Пропозиція від сина тренерки

За словами дівчини, весілля запланували вже після Олімпійських Ігор у Парижі. Також стрибунка у висоту розкрила деталі того, як її коханий освідчувався їй.

"Ми приїхали додому, батьки зустріли нас. Була і його мама  моя тренерка. Про обручку я знала, ми вибирали її разом. Перед цим ми були в Америці, і він хотів, щоб усе підійшло за розміром. Він сказав: "У мене є пропозиція, від якої ти не можеш відмовитися". Я віддала йому каблучку і сказала, що чекаю на пропозицію", — додала Ярослава.

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