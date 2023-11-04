Шовковский возглавил киевское Динамо — на каких условиях

Александр Шовковский (по центру). Фото: "Динамо" Киев

На следующий день после отставки главного тренера Мирчи Луческу в киевском "Динамо" представили нового главного тренера. Им стал легенда клуба Александр Шовковский.

Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

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Отметим, что Шовковский ранее был в тренерском штабе Луческу и в прошлом сезоне руководил командой, пока главный тренер восстанавливался после операции.

Шовковский еще не полноценный главный тренер

В клубе сообщили, что Шовковский возглавил команду как временно исполняющий обязанности главного тренера.

Состав помощников останется прежним — Эмиль Карас, Олег Гусев и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Представление Шовковского и прощание с Луческу

На учебно-тренировочную базу "Динамо" приехали президент клуба Игорь Суркис и уже бывший главный тренер Мирча Луческу.

Суркис и Шовковский поблагодарили румынского специалиста за проделанную работу, и затем вся команда под аплодисменты провела его.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот стремиться его повышать.

Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере", — сказал Шовковский игрокам.

Отметим, что в 2014 году после увольнения Олега Блохина Сергей Ребров также стал исполняющим обязанности главного тренера. Затем ему потребовался всего месяц, чтобы его утвердили главным тренером. Решение по Шовковскому примут зимой, когда завершится первая половина сезона.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

Известна дата, когда Суркис представит нового главного тренера — кто им станет.

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