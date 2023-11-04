Довбик и Цыганков удивительно приносят победу Жироне — 2 гола и 2 ассиста на двоих

Цыганков и Довбык. Фото: скрин Megogo

Артём Довбик и Виктор Цыганков провели очередной успешный матч в испанской Ла Лиге. Форвард сборной Украины забил и отдал 2 голевых передачи, а вингер вышел на замену и забил победный гол в матче "Жироны" против "Осасуны".

Видео результативных действий украинцев и их оценки в материале Новини.LIVE.

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Довбик стал настоящим героем матча. Он начал отличную комбинацию и отдал голевой пас с левого фланга на Мартина на 16-й минуте.

Затем в составе соперников дважды отличился Будимир. Но во втором тайме после навеса от Гутьериса Артем сравнял счет ударом головой на 71-й минуте.

Затем на поле вышел Виктор Цыганков и получил ассист от Довбика, разобрался с мячом и вывел Жирону вперед на 80-й минуте.

В итоге 4:2 еще один гол забил Гарсия, Цыганков отдал предголевой пас.

Невероятная статистика украинцев

Таким образом, у Довбика 2 паса и гол, а если за неделю 3 паса вместе с Кубком — всего 6 мячей и 4 ассиста, а Цыганков забил свой второй гол в чемпионате Испании.

Артём Довбик. Фото: Скрин Megogo

От Whoscored Артем получил самую высокую оценку 8,6. Виктору поставили 7,1.

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