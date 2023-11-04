Луческу передумал завершать карьеру и назвал условие возвращения

Экс-тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" 78-летний Мирча Луческу после матча с "Шахтером" (0:1) объявил о завершении карьеры. Однако на следующий день он изменил решение.

Луческу признался, что не ушел на пенсию, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Бий-біжи".

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Несмотря на измененное решения по поводу пенсии, Луческу все же покинул "Динамо". Во время представления Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера присутствовал Луческу, с которым команда распрощалась под аплодисменты.

Луческу останется в футболе

По словам Луческу, без футбола для него нет жизни, но вопрос в том, позволит ли здоровье дальше тренировать.

"Если мне позволит здоровье, я продолжу. Без футбола для меня нет жизни. Все зависит от здоровья. Я посмотрю, что будет по дороге. Когда я скажу, что ухожу на пенсию, это будет означать, что моя жизнь закончится". Я пытаюсь думать, что это еще не конец. Все люди моего возраста должны думать положительно, что они еще могут помочь. Я не чувствую себя старым. Не хороните меня пока", — сказал Луческу.

Киевское "Динамо" в последних четырех матчах потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. Подопечные Луческу занимают в УПЛ седьмую позицию с отставанием в 10 очков от лидера чемпионата — "Кривбасса". При этом у киевлян на два матча меньше.

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