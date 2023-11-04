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Луческу передумав завершувати кар'єру і назвав умову повернення

4 листопада 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Луческу передумав завершувати кар'єру і назвав умову повернення
Екстренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" 78-річний Мірча Луческу після матчу з "Шахтарем" (0:1) оголосив про завершення кар’єри. Однак, на наступний день він змінив рішення.

Луческу зізнався, що не пішов на пенсію, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал "Бий-біжи".

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Попри зміну рішення щодо пенсії, Луческу все ж таки залишив "Динамо". Під час представлення Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера був присутній Луческу, з яким команда розпрощалась під оплески.

Луческу залишиться в футболі

За словами Луческу, без футболу для нього немає життя, але питання в тому, чи здоров’я дозволить йому й надалі тренувати.

"Якщо мені дозволить здоров’я, я продовжу. Без футболу для мене немає життя. Все залежить від здоров’я. Я подивлюся, що буде по дорозі. Коли я скажу, що йду на пенсію, це означатиме, що моє життя закінчиться. Я намагаюся думати, що це ще не кінець. Всі люди мого віку повинні думати позитивно, що вони ще можуть допомогти. Я не почуваюся старим. Не ховайте мене поки", — сказав Луческу.

Київське "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало трьох поразок і одного разу зіграло внічию. Підопічні Луческу займають в УПЛ сьому позицію із відставанням у 10 очок від лідера чемпіонату — "Кривбасу". При цьому у киян на два матчі менше.

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