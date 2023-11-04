Довбик та Циганков дивовижно приносять перемогу Жироні — 2 голи та 2 асисти на обох

Циганков та Довбик. Фото: скрін Megogo

Артем Довбик та Віктор Циганков провели черговий успішний матч в іспанській Ла Лізі. Форвард збірної України забив та віддав 2 гольові передачі, а вінгер вийшов на заміну та забив переможний гол в матчі "Жирони" проти "Осасуни".

Відео результативних дій українців та їх оцінки, в матеріалі Новини.LIVE.

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Довбик став справжнім героєм матчу. Він розпочав чудову комбінацію та віддав гольовий пас з лівого флангу на Мартіна на 16-й хвилині.

Потім в складі суперників двічі відзначився Будімір. Але в другому таймі після навісу від Гутьєриса Артем зрівняв рахунок ударом головою на 71-й хвилині.

Потім на поле вийшов Віктор Циганков та отримав асист від Довбика, розібрався з м’ячем та вивів Жирону вперед на 80-й хвилині.

У підсумку 4:2, ще один гол забив Гарсія, Циганков віддав передгольовий пас.

Неймовірна статистика українців

Таким чином у Довбика 2 паси та гол, а якщо за тиждень 3 паси разом з Кубком — загалом 6 м’ячів та 4 асисти, а Циганков забив свій другий гол в чемпіонаті Іспанії.

Артем Довбик. Фото: Скрін Megogo

Від Whoscored Артем отримав найвищу оцінку 8,6. Віктору поставили 7,1.

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