Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик та Циганков дивовижно приносять перемогу Жироні — 2 голи та 2 асисти на обох arrow

Довбик та Циганков дивовижно приносять перемогу Жироні — 2 голи та 2 асисти на обох

4 листопада 2023 17:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик та Циганков дивовижно приносять перемогу Жироні — 2 голи та 2 асисти на обох
Циганков та Довбик. Фото: скрін Megogo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Артем Довбик та Віктор Циганков провели черговий успішний матч в іспанській Ла Лізі. Форвард збірної України забив та віддав 2 гольові передачі, а вінгер вийшов на заміну та забив переможний гол в матчі "Жирони" проти "Осасуни".

Відео результативних дій українців та їх оцінки, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Довбик став справжнім героєм матчу. Він розпочав чудову комбінацію та віддав гольовий пас з лівого флангу на Мартіна на 16-й хвилині.

Потім в складі суперників двічі відзначився Будімір. Але в другому таймі після навісу від Гутьєриса Артем зрівняв рахунок ударом головою на 71-й хвилині.

Потім на поле вийшов Віктор Циганков та отримав асист від Довбика, розібрався з м’ячем та вивів Жирону вперед на 80-й хвилині.

У підсумку 4:2, ще один гол забив Гарсія, Циганков віддав передгольовий пас.

Неймовірна статистика українців

Таким чином у Довбика 2 паси та гол, а якщо за тиждень 3 паси разом з Кубком — загалом 6 м’ячів та 4 асисти, а Циганков забив свій другий гол в чемпіонаті Іспанії.

довбик
Артем Довбик. Фото: Скрін Megogo

Від Whoscored Артем отримав найвищу оцінку 8,6. Віктору поставили 7,1.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Шовковський очолив київське Динамо — на яких умовах

Луческу передумав завершувати кар'єру і назвав умову повернення. 

Ярослава Магучіх вийде заміж за українського спортсмена одразу після Олімпіади-2024.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі