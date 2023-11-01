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Цыганков и Довбик помогли "Жироне" победить в первом раунде Кубка Испании

1 ноября 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков и Довбик помогли "Жироне" победить в первом раунде Кубка Испании
Виктор Цыганков в борьбе с соперником. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" отправилась на выезд Андалусию на матч первого раунда Кубка Короля против местного "Сан-Роке". Виктор Цыганков и Артем Довбик приняли участие в этом поединке. 

Цыганков вышел на поле в основном составе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Подопечные Мичела Санчеса приехали на матч с командой из четвертого футбольного дивизиона Испании после сложного матча с "Сельтой", в конце которого "Жирона" сумела вырвать победу. Эксперты считали каталонцев фаворитами поединка, но на деле зрители увидели напряженную борьбу в течение всех 90 минут поединка. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

Как сыграли Цыганков и Довбик 

Виктор Цыганков только недавно восстановился от травмы, а потому оказался в стартовом составе "Жироны" на поединок. Сам состав оказался экспериментальным, но не стоит удивляться выходу на поле украинца, которому нужна игровая практика. 

Первый тайм прошел в напряженной и равной борьбе. Скромный "Сан-Роке" отдал сопернику инициативу, но постоянно проводил контратаки. Хозяева поля даже могли забить гол, но ворота одного из лидеров Ла Лиги спасла штанга. 

Зато сразу после перерыва у "Жироны" вышел на поле Савио, который сразу же разогнал результативную атаку команды. Арнау прострелил с правого фланга, Фернандес забил гол с близкой дистанции, 0:1! Правда, буквально сразу же каталонцы пропустили ответный гол, который получился практически зеркальным, 1:1! 

Жирона
Игроки "Жироны" празднуют гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Остаток времени "Жирона" мучилась, а не играла. Команде Мичела было очень тяжело, хотя в одном из эпизодов "Сан-Роке" спасла штанга. Цыганков неплохо взаимодействовал с партнерами по команде и ушел с поля на 75-й минуте. Вместо него вышел Артем Довбик. 

Форвард сборной Украины запомнился одним неточным ударом и участием в голевой атаке. На седьмой добавленной минуте "Жирона" вырвала сложную победу, результативный мяч оказался на счету Савио, 1:2! 

Уже четвертого ноября "Жирону" ждет поединок в Памплоне против местной "Осасуны". А пока можно отпраздновать выход во второй раунд Кубка Испании. 

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