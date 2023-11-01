Циганков та Довбик допомогли "Жироні" перемогти у першому раунді Кубка Іспанії

Віктор Циганков у боротьбі із суперником. Фото: instagram.com/gironafc/

Іспанська "Жирона" вирушила на виїзд Андалусію на матч першого раунду Кубка Короля проти місцевого "Сан-Роке". Віктор Циганков та Артем Довбик взяли участь у цьому поєдинку.

Циганков вийшов на поле в основному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічні Мічела Санчеса приїхали на матч із командою з четвертого футбольного дивізіону Іспанії після складного матчу із "Сельтою", наприкінці якого "Жирона" зуміла вирвати перемогу. Експерти вважали каталонців фаворитами поєдинку, але насправді глядачі побачили напружену боротьбу протягом 90 хвилин поєдинку.

Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

Як зіграли Циганков та Довбик

Віктор Циганков лише нещодавно відновився від травми, а тому опинився у стартовому складі "Жирони" на поєдинок. Сам склад виявився експериментальним, але не варто дивуватись виходу на поле українця, якому потрібна ігрова практика.

Перший тайм пройшов у напруженій та рівній боротьбі. Скромний Сан-Роке віддав супернику ініціативу, але постійно проводив контратаки. Хазяї поля навіть могли забити гол, але ворота одного з лідерів Ла-Ліги врятувала штанга.

Натомість одразу після перерви у "Жирони" вийшов на поле Савіо, який одразу ж розігнав результативну атаку команди. Арнау прострілив з правого флангу, Фернандес забив гол із близької дистанції, 0:1! Щоправда, буквально відразу ж каталонці пропустили гол у відповідь, який вийшов практично дзеркальним, 1:1!

Гравці "Жирони" святкують гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Залишок часу "Жирона" мучилася, а не грала. Команді Мічела було дуже тяжко, хоча в одному з епізодів "Сан-Роке" врятувала штанга. Циганков непогано взаємодіяв із партнерами по команді та пішов із поля на 75-й хвилині. Натомість вийшов Артем Довбик.

Форвард збірної України запам'ятався одним неточним ударом та участю у гольовій атаці. На сьомій доданій хвилині "Жирона" вирвала складну перемогу, результативний м'яч опинився на рахунку Савіо, 1:2!

Вже четвертого листопада на "Жирону" чекає поєдинок у Памплоні проти місцевої "Осасуни". А поки що можна відсвяткувати вихід до другого раунду Кубка Іспанії.

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