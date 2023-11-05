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Довбик став другим найкращим гравцем чемпіонату Іспанії

5 листопада 2023 15:58
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Агабекян Карен
редактор
Довбик став другим найкращим гравцем чемпіонату Іспанії
Артем Довбик одну із гольових передач віддав на Віктора Циганкова. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Після матчу 12-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" продовжила залишатися серед лідерів турнірної таблиці. Посприяв цьому український форвард Артем Довбик, який у матчі з "Осасуною" (4:2) відзначився голом та двома асистами.

Завдяки гарній грі Довбик вийшов на друге місце в лізі за системою гол+пас, повідомив порт Новини.LIVE.

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Довбик поступається лише Беллінгему

Довбик після успішного матчу з "Осасуною" довів кількість забитих м'ячів до 6, а гольових передач має 4. Кількість очок за системою гол+пас у Артема — 10.

Кращий результат, ніж у Довбика, лише у півзахисника "Реалу" Джуда Беллінгема — 12 (10+2).

Найближчим переслідувачем Довбика є Альваро Мората з "Атлетіко" (8, 7+1) та Роберт Левандовскі з "Барселони" (8, 5+3).

У рейтингу бомбардирів чемпіонату Іспанії Довбик посідає четверте місце, поступаючись Беллінгему (10 голів), Мораті (7) та Грізманну (7).

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