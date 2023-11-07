Буяльский рассказал, как на самом деле в Динамо относились к Луческу

Буяльский и Шапаренко перед штрафным ударом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как узнал об отставке Мирчи Луческу с поста наставника команды. Хавбек ответил на вопрос о том, как игроки относились к румынскому специалисту.

Буяльский заверил, что Луческу никто не "плавил" в команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

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В центральном поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" проиграло дома "Шахтеру" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу объявил об отставке с поста наставника "бело-синих".

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Виталий Буяльский пропустил игру с "Шахтером" из-за травмы. Хавбек наблюдал за поражением партнеров по команде с трибуны стадиона в компании Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.

Как в "Динамо" относились к Луческу

Футболист узнал об отставке тренера от журналистов, которые попросили у Буяльского прокомментировать ситуацию. Виталий заявил, что ответственность за неудачи команды лежит не только на тренере, но и на игроках "Динамо".

"За последние недели не заметил никаких ссор между наставником и футболистами. Все было как обычно. Мы не "плавили" Луческу, это неправда. По-прежнему делали все, что он нас просил", — заверил Виталий Буяльский.

Виталий Буяльский выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

За три с половиной года в "Динамо" Мирча Луческу выиграл Кубок и Суперкубок Украины, а также чемпионат страны по итогам сезона 2020/2021.

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