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Буяльский рассказал, как на самом деле в Динамо относились к Луческу

7 ноября 2023 09:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский рассказал, как на самом деле в Динамо относились к Луческу
Буяльский и Шапаренко перед штрафным ударом. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как узнал об отставке Мирчи Луческу с поста наставника команды. Хавбек ответил на вопрос о том, как игроки относились к румынскому специалисту. 

Буяльский заверил, что Луческу никто не "плавил" в команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital

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В центральном поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" проиграло дома "Шахтеру" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу объявил об отставке с поста наставника "бело-синих". 

Мирча Луческу
Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Виталий Буяльский пропустил игру с "Шахтером" из-за травмы. Хавбек наблюдал за поражением партнеров по команде с трибуны стадиона в компании Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва. 

Как в "Динамо" относились к Луческу

Футболист узнал об отставке тренера от журналистов, которые попросили у Буяльского прокомментировать ситуацию. Виталий заявил, что ответственность за неудачи команды лежит не только на тренере, но и на игроках "Динамо". 

"За последние недели не заметил никаких ссор между наставником и футболистами. Все было как обычно. Мы не "плавили" Луческу, это неправда. По-прежнему делали все, что он нас просил", — заверил Виталий Буяльский. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

За три с половиной года в "Динамо" Мирча Луческу выиграл Кубок и Суперкубок Украины, а также чемпионат страны по итогам сезона 2020/2021.

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