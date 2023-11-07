Челси с Мудриком в матче с двумя удалениями разгромил Тоттенхэм

Игроки "Челси" празднуют взятие ворот. Фото: Reuters/Matthew Childs

В 11-м туре Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". На скамейке запасных остался украинский вингер Михаил Мудрик.

Матч завершился победой "Челси" со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Тоттенхэм" — "Челси"

Хозяева смогли выйти вперед на шестой минуте, когда Кулушевски получил мяч возле штрафного соперника, сместился в центр и пробил. После рикошета счет был открыт.

Проблемы у "Тоттенгема" начались на 33-й минуте - арбитр удалил с поля Ромеро после игры прямой ногой в ногу Энцо в своей штрафной. С пенальти забил Палмер.

На 55-й минуте свою вторую желтую карточку и удаление получил Удоджи. После этого момента "Тоттенхэм" остался в девяти.

Оставшись в большинстве 11 на 9 "Челси" начал давить и смесил соперника отбиваться. На 74-й минуте "синие" вышли вперед. Стерлинг отдал пас на пустые ворота на Джексона, и тот их "расстрелял" — 1:2.

В добавленное время Джексон еще дважды забил и оформил хет-трик.

Украинский вингер Мудрик вышел на поле на 58-й минуте вместо Энцо. Статистический портал Whoscored дал Мудрику оценку — 6,8.

"Тоттенхэм" — "Челси" — 1:4

Голы: Кулушевские, 6 — Палмер, 35 (пенальти), Джексон, 75, 90+4, 90+7.

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен (Эмерсон, 45+1), Удоджи — Сарр (Бентанкур, 61), Биссума, Мэддисон (Гойбьерг, 45+1) — Кулушевски (Скипп, 61), Сон, Джонсон (Дайер, 34).

"Челси": Санчес — Колвилл (Кукуэрлья, 46), Дисаси, Тиаго Силва, Джеймс (Гюсто, 77) — Галлагер, Кайседо, Энцо (Мудрик, 58) — Палмер, Нико Джексон, Стерлинг (Угочукву, 90+1).

Предупреждения: Удоджи, Сарр — Джексон, Колвилл, Гюсто, Мудрик, Угочукву.

Удаления: Ромеро, 33 (прямая красная), Удоджи, 55 (вторая желтая).

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