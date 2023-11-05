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Чоловічу полтавську Ворсклу очолить жінка

5 листопада 2023 18:38
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Агабекян Карен
редактор
Чоловічу полтавську Ворсклу очолить жінка
Ія Андрущак в матчі за збірну України. Фото: nv.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вперше в історії чоловічих футбольних команд та молодіжних команд УПЛ команду очолить жінка. Першою стане полтавська "Ворскла".

Новий тренер очолить молодіжний склад "Ворскли" з гравцями до 19 років. Про це повідомив Телеграм-канал уболівальників клубу.

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Молодіжну команду "Ворскли" очолить Андрущак

Команду U-19 очолить колишня гравчиня збірної України та жіночої "Ворскли" 36-річна Ія Андрущак. Вона керуватиме командою до зимової перерви.

"Якщо ви ще не офі**вали, завтра, коли буде представлено нового тренера U-19, точно здивуєтесь...

У матчах, що залишилися у цьому році, молодь готуватиме Ія Андрущак...", — йдеться в повідомленні.

Андрущак як гравець ще минулого сезону грала за "Ворсклу" в жіночому чемпіонаті України. Також вона виступала в "Житлобуді", з яким двічі вигравала національний чемпіонат.

Наразі "Ворсклу" U-19 очолює Василь Баранов, з яким команда йде 12-ю після 13 турів чемпіонату України.

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