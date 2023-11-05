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ЛНЗ та Колос розійшлися бойовою нічиєю

5 листопада 2023 10:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ЛНЗ та Колос розійшлися бойовою нічиєю
Захист Колоса проти Бойко. Фото: ЛНЗ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу в УПЛ було зіграно лише один матч, але він подарував драматичну розв’язку. Колос та ЛНЗ зіграли внічию 1:1, а гості відігрались на 79-й хвилині з пенальті.

Подробиці та відео матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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ЛНЗ все ніяк не може вийти на більш менш стабільні результати після свого підвищення в класі. Тиждень тому вони здолали київську Оболонь у дербі новачків УПЛ з рахунком 3:0 та трохи віддалилась від зони вильоту.

Й саме господарі відкрили рахунок проти більш досвідчених суперників. На 20 хвилині Олійник виконав закидання до лівого кута воротарського, де головою під розстріл воріт для Шестакова скинув м’яч Муравський. 

Спроби відігратись до перерви від Колосу були доволі невпевненими. Єдине що можна згадати, постріл із штрафного від Мякушка повз праву дев’ятку чужих воріт. Виглядало дійсно потужно, однак у ціль Сергій не влучив.

Колос відігрався з пенальті

У другому таймі боротьба між командами була відносно рівною, проте саме гостям вдалося відігратись. Героєм серед підопічних Вишняка цього разу став Мілько, який з'явився на полі на 69-й хвилині, замінивши Богданова. Мілько реалізував зароблений Колосом за 10 хвилин після його появи пенальті, подарувавши своїй команді нічию. 

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