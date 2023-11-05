ЛНЗ та Колос розійшлися бойовою нічиєю

Захист Колоса проти Бойко. Фото: ЛНЗ

У суботу в УПЛ було зіграно лише один матч, але він подарував драматичну розв’язку. Колос та ЛНЗ зіграли внічию 1:1, а гості відігрались на 79-й хвилині з пенальті.

Подробиці та відео матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

ЛНЗ все ніяк не може вийти на більш менш стабільні результати після свого підвищення в класі. Тиждень тому вони здолали київську Оболонь у дербі новачків УПЛ з рахунком 3:0 та трохи віддалилась від зони вильоту.

Й саме господарі відкрили рахунок проти більш досвідчених суперників. На 20 хвилині Олійник виконав закидання до лівого кута воротарського, де головою під розстріл воріт для Шестакова скинув м’яч Муравський.

Спроби відігратись до перерви від Колосу були доволі невпевненими. Єдине що можна згадати, постріл із штрафного від Мякушка повз праву дев’ятку чужих воріт. Виглядало дійсно потужно, однак у ціль Сергій не влучив.

Колос відігрався з пенальті

У другому таймі боротьба між командами була відносно рівною, проте саме гостям вдалося відігратись. Героєм серед підопічних Вишняка цього разу став Мілько, який з'явився на полі на 69-й хвилині, замінивши Богданова. Мілько реалізував зароблений Колосом за 10 хвилин після його появи пенальті, подарувавши своїй команді нічию.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Шовковський очолив київське "Динамо" — на яких умовах.

Луческу передумав завершувати кар'єру та назвав умову повернення.

Гол Михайла Мудрика отримав зізнання в Англії.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо"