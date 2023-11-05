Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ЛНЗ и Колос разошлись боевой ничьей arrow

ЛНЗ и Колос разошлись боевой ничьей

5 ноября 2023 10:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
ЛНЗ и Колос разошлись боевой ничьей
Защита Колосса против Бойко. Фото: ЛНЗ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В субботу в УПЛ был сыгран только один матч, но он подарил драматическое решение. Колос и ЛНЗ сыграли вничью 1:1, а гости отыгрались на 79-й минуте с пенальти.

Подробности и видео матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

ЛНЗ все никак не может выйти на более или менее стабильные результаты после своего повышения в классе. Неделю назад они одолели киевскую Оболонь в дерби новичков УПЛ со счетом 3:0 и немного отдалились от зоны вылета.

И именно хозяева открыли счет против более опытных соперников. На 20 минуте Олейник выполнил заброс в левый угол вратарского, где головой под расстрел ворот для Шестакова сбросил мяч Муравский.

Попытки отойти к перерыву от Колосса были довольно неуверенными. Единственное, что можно вспомнить, выстрел из штрафной от Мякушко мимо правой девятки чужих ворот. Выглядело действительно мощно, однако в цель Сергей не попал.

Колос отыгрался с пенальти

Во втором тайме борьба между командами была относительно равной, однако именно гостям удалось отыграться. Героем среди подопечных Вишняка на этот раз стал Милько, появившийся на поле на 69-й минуте, заменив Богданова. Милько реализовал заработанный Колосом через 10 минут после его появления пенальти, подарив своей команде ничью.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Шовковский возглавил киевское "Динамо" — на каких условиях.

Луческу передумал завершать карьеру и назвал условие возвращения.

Гол Михаила Мудрика получил признание в Англии.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо"

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме