ЛНЗ и Колос разошлись боевой ничьей

Защита Колосса против Бойко. Фото: ЛНЗ

В субботу в УПЛ был сыгран только один матч, но он подарил драматическое решение. Колос и ЛНЗ сыграли вничью 1:1, а гости отыгрались на 79-й минуте с пенальти.

Подробности и видео матча в материале Новини.LIVE.

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ЛНЗ все никак не может выйти на более или менее стабильные результаты после своего повышения в классе. Неделю назад они одолели киевскую Оболонь в дерби новичков УПЛ со счетом 3:0 и немного отдалились от зоны вылета.

И именно хозяева открыли счет против более опытных соперников. На 20 минуте Олейник выполнил заброс в левый угол вратарского, где головой под расстрел ворот для Шестакова сбросил мяч Муравский.

Попытки отойти к перерыву от Колосса были довольно неуверенными. Единственное, что можно вспомнить, выстрел из штрафной от Мякушко мимо правой девятки чужих ворот. Выглядело действительно мощно, однако в цель Сергей не попал.

Колос отыгрался с пенальти

Во втором тайме борьба между командами была относительно равной, однако именно гостям удалось отыграться. Героем среди подопечных Вишняка на этот раз стал Милько, появившийся на поле на 69-й минуте, заменив Богданова. Милько реализовал заработанный Колосом через 10 минут после его появления пенальти, подарив своей команде ничью.

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