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"Ворскла" врятувалася з "Металістом 1925", ЛНЗ розбив "Оболонь"

29 жовтня 2023 22:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Неділя в УПЛ подарувала 2 нічиї та розгром — від драми до нульової нічиї. "Ворскла" зуміла вдома відігратись проти "Металіста 1926", "Минай" та "Верес" голів не забивали, а ЛНЗ розтрощив "Оболонь".
Юсов та Пердута. Фото: "Ворскла"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неділя в УПЛ подарувала 2 нічиї та розгром — від драми до нульової нічиї. "Ворскла" зуміла вдома відігратись проти "Металіста 1926", "Минай" та "Верес" голів не забивали, а ЛНЗ розтрощив "Оболонь".

7 голів у 4 матчах неділі в УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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На 17-й хвилині дальній постріл від Юсова спантеличив Ісенка, і той просто відбив м’яч під добивання Сидорову. 

Відігратись господарям вийшло на початку другого тайму. Скляр віддав пас на лівий фланг для Корнієнка, в якого там було аж дві спроби для того, аби з гострого кута пробити повз Мозіля. 

На 78-й хвилині Фарина обікрав Скляра перед чужими володіннями та вколотив під поперечину, знову вивівши гостей вперед.

Але "Ворсклі" програвати цього вечора було не можна. Допоміг той-таки Мозіль своєю помилкою під час спроби перехопити подачу з лівого флангу штрафного від Нестеренка. Просто сплеснув долонями над головою, а м’яч від його рук полетів рикошетом у сітку.

"Минай" та "Верес" — без голів

Оскільки очки потрібні були в максимальній кількості й "Минаю", й "Вересу", то в боротьбі вони собі не відмовляли. Але при цьому у господарів мало що виходило саме в плані загострення попереду, тоді як рівненці просто марнували відмінні нагоди. 

Подвійний сейв від Бандури, який прийняв на себе послідовні удари від Шарая та Шевченка з лівого флангу штрафного в ближній кут. І тільки після цього господарі відповіли — Твердохліб із лівого флангу штрафного з дриблінгу пробив у верхній каркас чужих воріт.

На першій компенсованій хвилині Владислав Шарай отримав другу жовту, й гості залишились у меншості.

ЛНЗ не вигравали чотири матчі поспіль, проте сьогодні був їхній день. Черкащани забили тричі, залишивши свої володіння в недоторканності.

У першому таймі відзначився Ковальов. А в другій половині зустрічі Шестаков та Наумець добили суперника — 3:0. Перемога допомогла ЛНЗ обійти "Оболонь" в турнірній таблиці. Обидві команди в середині чемпіонату та мають по 12 очок.

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