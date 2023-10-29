Воскресенье в УПЛ подарило 2 ничьи и разгром — от драмы до нулевой ничьи. "Ворскла" сумела дома отыграться против "Металлиста 1926", "Минай" и "Верес" голов не забивали, а ЛНС разбил "Оболонь".

"Ворскла" спаслась с "Металлистом 1925", ЛНЗ разбил "Оболонь"
Воскресенье в УПЛ подарило 2 ничьи и разгром — от драмы до нулевой ничьи. "Ворскла" сумела дома отыграться против "Металлиста 1926", "Минай" и "Верес" голов не забивали, а ЛНЗ разбил "Оболонь".
7 голов в 4 матчах воскресенья в УПЛ в материале Новини.LIVE.
На 17-й минуте дальний выстрел от Юсова озадачил Исенко, и тот просто отбил мяч под добивание Сидорову.
Отыграться хозяевам вышло в начале второго тайма. Скляр отдал пас на левый фланг для Корниенко, у которого там было две попытки для того, чтобы с острого угла пробить мимо Мозиля.
На 78-й минуте Фарина обворовал Скляра перед чужими владениями и вколотил под перекладину, снова выведя гостей вперед.
Но "Ворскле" проигрывать в этот вечер было нельзя. Помог Мозиль своей ошибкой при попытке перехватить подачу с левого фланга штрафной от Нестеренко. Просто всплеснул ладонями над головой, а мяч от его рук полетел рикошетом в сетку.
"Минай" и "Верес" — без голов
Поскольку очки нужны были в максимальном количестве и "Минаю", и "Вересу", то в борьбе они себе не отказывали. Но при этом у хозяев мало что получалось именно в плане обострения впереди, тогда как ровенчане просто тратили отличные возможности.
Двойной сейв от Бандуры, принявшего на себя последовательные удары от Шарая и Шевченко с левого фланга штрафной в ближний угол. И только после этого хозяева ответили — Твердохлеб с левого фланга штрафной с дриблинга пробил в верхний каркас чужих ворот.
На первой компенсированной минуте Владислав Шарай получил вторую желтую, и гости остались в меньшинстве.
ЛНЗ не выигрывали четыре матча подряд, однако сегодня был их день. Черкасцы забили трижды, оставив свои владения в неприкосновенности.
В первом тайме отличился Ковалев. А во второй половине встречи Шестаков и Наумец добили соперника – 3:0. Победа помогла ЛНС обойти "Оболонь" в турнирной таблице. Обе команды внутри чемпионата и имеют по 12 очков.
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