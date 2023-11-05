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Мужскую полтавскую Ворсклу возглавит женщина

5 ноября 2023 18:38
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Агабекян Карен
редактор
Мужскую полтавскую Ворсклу возглавит женщина
Ия Андрущак в матче за сборную Украины. Фото: nv.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Впервые в истории мужских футбольных команд и молодежных команд УПЛ команду возглавит женщина. Первой станет полтавская "Ворскла".

Новый тренер возглавит молодежный состав "Ворсклы" с игроками до 19 лет. Об этом сообщил Телеграмм-канал болельщиков клуба.

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Молодежную команду "Ворсклы" возглавит Андрущак

Команду U-19 возглавит бывшая игрок сборной Украины и женской "Ворсклы" 36-летняя Ия Андрущак. Она будет управлять командой до зимнего перерыва.

"Если вы еще не офи**вали, завтра, когда будет представлен новый тренер U-19, точно удивитесь...

В оставшихся в этом году матчах молодежь будет готовить Ия Андрущак...", — говорится в сообщении.

Андрущак как игрок еще в прошлом сезоне играла за "Ворсклу" в женском чемпионате Украины. Также она выступала в "Жилстрое-1", с которым дважды выигрывала национальный чемпионат.

"Ворсклу" U-19 возглавляет Василий Баранов, с которым команда идет 12-й после 13 туров чемпионата Украины.

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