Мужскую полтавскую Ворсклу возглавит женщина

Ия Андрущак в матче за сборную Украины. Фото: nv.ua

Впервые в истории мужских футбольных команд и молодежных команд УПЛ команду возглавит женщина. Первой станет полтавская "Ворскла".

Новый тренер возглавит молодежный состав "Ворсклы" с игроками до 19 лет. Об этом сообщил Телеграмм-канал болельщиков клуба.

Читайте также:

Молодежную команду "Ворсклы" возглавит Андрущак

Команду U-19 возглавит бывшая игрок сборной Украины и женской "Ворсклы" 36-летняя Ия Андрущак. Она будет управлять командой до зимнего перерыва.

"Если вы еще не офи**вали, завтра, когда будет представлен новый тренер U-19, точно удивитесь...

В оставшихся в этом году матчах молодежь будет готовить Ия Андрущак...", — говорится в сообщении.

Андрущак как игрок еще в прошлом сезоне играла за "Ворсклу" в женском чемпионате Украины. Также она выступала в "Жилстрое-1", с которым дважды выигрывала национальный чемпионат.

"Ворсклу" U-19 возглавляет Василий Баранов, с которым команда идет 12-й после 13 туров чемпионата Украины.

Напомним, Мудрик неожиданно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Гол Михаила Мудрика получил признание в Англии.

Шовковский возглавил киевское "Динамо" — на каких условиях.