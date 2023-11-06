Забарний перейде з Борнмута до топклубу наприкінці сезону

Ілля Забарний у матчі з "Ліверпулем". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Захисник збірної України Ілля Забарний опинився у сфері інтересів кількох відомих клубів. Він може піти з "Борнмута" наприкінці нинішнього сезону.

"Вишні" відпустять молодого футболіста за однієї умови, повідомляє Daily Mail.

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Вихованець київського "Динамо" Ілля Забарний залишається серед найперспективніших молодих футболістів світу. За останній рік він закріпився в основному складі "Борнмуту" і може перейти до сильнішого клубу наприкінці сезону.

Ілля Забарний після поразки від "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Забарного з "Борнмуту"

У послугах 21-річного захисника зацікавлені клуби з Англії, Німеччини та Італії. Трансферна вартість українського футболіста становить приблизно 25 млн євро, але "Борнмут" оцінює свого футболіста дорожче. Однак "вишні" можуть продати Іллю Забарному навіть попри бажання зберегти гравця у складі.

Як і рік тому, цього сезону "Борнмут" бореться за право зберегти прописку в елітному дивізіоні англійського футболу. У 11 матчах команда Андоні Іраоли лише один раз перемогли та тричі зіграла внічию. "Вишні" набрали шість очок і йдуть у зоні вильоту.

У разі вильоту з англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" буде змушений продати лідерів команди. Серед них виявиться й Ілля Забарний. У послугах українця зацікавлені дортмундська "Боруссія", італійський "Мілан" та англійські "Брайтон" із "Ньюкаслом". "Борнмут" не утримуватиме футболіста, але захоче отримати за нього великі гроші.

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