Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний перейде з Борнмута до топклубу наприкінці сезону arrow

Забарний перейде з Борнмута до топклубу наприкінці сезону

6 листопада 2023 09:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний перейде з Борнмута до топклубу наприкінці сезону
Ілля Забарний у матчі з "Ліверпулем". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний опинився у сфері інтересів кількох відомих клубів. Він може піти з "Борнмута" наприкінці нинішнього сезону.

"Вишні" відпустять молодого футболіста за однієї умови, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Вихованець київського "Динамо" Ілля Забарний залишається серед найперспективніших молодих футболістів світу. За останній рік він закріпився в основному складі "Борнмуту" і може перейти до сильнішого клубу наприкінці сезону.

Ілля Забарний
Ілля Забарний після поразки від "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Забарного з "Борнмуту"

У послугах 21-річного захисника зацікавлені клуби з Англії, Німеччини та Італії. Трансферна вартість українського футболіста становить приблизно 25 млн євро, але "Борнмут" оцінює свого футболіста дорожче. Однак "вишні" можуть продати Іллю Забарному навіть попри бажання зберегти гравця у складі.

Як і рік тому, цього сезону "Борнмут" бореться за право зберегти прописку в елітному дивізіоні англійського футболу. У 11 матчах команда Андоні Іраоли лише один раз перемогли та тричі зіграла внічию. "Вишні" набрали шість очок і йдуть у зоні вильоту.

У разі вильоту з англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" буде змушений продати лідерів команди. Серед них виявиться й Ілля Забарний. У послугах українця зацікавлені дортмундська "Боруссія", італійський "Мілан" та англійські "Брайтон" із "Ньюкаслом". "Борнмут" не утримуватиме футболіста, але захоче отримати за нього великі гроші.

Нагадаємо, капітан Евертона голосно висловився про Миколенка. 

Едмар покинув посаду головного тренера "Металіста 1925". 

Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка

Гол Мудрика отримав визнання в Англії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі