Манчестер Сіті забив шість голів у ворота Борнмута із Забарним — відео голів

Ілля Забарний у підкаті. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В одинадцятому турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Борнмут". Зі старту зіграв український центральний захисник гостей Ілля Забарний.

Матч завершився розгромною перемогою "Манчестер Сіті", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Ман Сіті" змогли відкрити рахунок на 30-й хвилині зусиллями Жеремі Доку. Ще за три хвилини він асистував Бернарду Сілві. Ще за чотири хвилини бельгієць віддав гольову передачу на Мануеля Аканджі.

У другому таймі Доку віддав третю гольову передачу — цього разу забив Філіп Фоден. Потім на 74-й хвилині Луїс Сіністерра відіграв один м'яч.

Проте на 83-й хвилині бельгієць Доку віддав четверту гольову передачу на Сілву. Ще за п'ять хвилин шостий гол забив Натан Аке.

Забарний провів на полі весь матч і у першому таймі закрив Ерлінга Холанда, а на другий тайм той не вийшов через травму.

"Манчестер Сіті" — "Борнмут" — 6:1

Голи: Доку, 30, Бернарду Сілва, 33, 84, Аканджі, 37, Фоден, 64, Аке, 88 — Сіністерра, 74

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Стоунз (Льюїс, 71), Аке, Аканджі, Ковачич, Бернарду Сілва (Бобб, 85), Родрі (Філліпс, 71), Холанд (Фоден, 46), Альварес (Матеуш Нунеш, 71), Доку.

"Борнмут": Раду, Ааронс, Келлі, Міфем (Сенесі, 46), Забарний, Керкез, Крісті, Таверньє (Сіністерра, 72), Білінг (Сем'яно, 71), Скотт (Ротуелл, 44), Соланке (Клюйверт, 85).

Попередження: Біллінг, 32.

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