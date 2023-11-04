Манчестер Сіті забив шість голів у ворота Борнмута із Забарним — відео голів
В одинадцятому турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Борнмут". Зі старту зіграв український центральний захисник гостей Ілля Забарний.
Матч завершився розгромною перемогою "Манчестер Сіті", повідомляє портал Новини.LIVE.
Забарний закрив форварда
"Ман Сіті" змогли відкрити рахунок на 30-й хвилині зусиллями Жеремі Доку. Ще за три хвилини він асистував Бернарду Сілві. Ще за чотири хвилини бельгієць віддав гольову передачу на Мануеля Аканджі.
У другому таймі Доку віддав третю гольову передачу — цього разу забив Філіп Фоден. Потім на 74-й хвилині Луїс Сіністерра відіграв один м'яч.
Проте на 83-й хвилині бельгієць Доку віддав четверту гольову передачу на Сілву. Ще за п'ять хвилин шостий гол забив Натан Аке.
Забарний провів на полі весь матч і у першому таймі закрив Ерлінга Холанда, а на другий тайм той не вийшов через травму.
"Манчестер Сіті" — "Борнмут" — 6:1
Голи: Доку, 30, Бернарду Сілва, 33, 84, Аканджі, 37, Фоден, 64, Аке, 88 — Сіністерра, 74
"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Стоунз (Льюїс, 71), Аке, Аканджі, Ковачич, Бернарду Сілва (Бобб, 85), Родрі (Філліпс, 71), Холанд (Фоден, 46), Альварес (Матеуш Нунеш, 71), Доку.
"Борнмут": Раду, Ааронс, Келлі, Міфем (Сенесі, 46), Забарний, Керкез, Крісті, Таверньє (Сіністерра, 72), Білінг (Сем'яно, 71), Скотт (Ротуелл, 44), Соланке (Клюйверт, 85).
Попередження: Біллінг, 32.
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