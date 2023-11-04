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Манчестер Сити забил шесть мячей в ворота Борнмута с Забарным — видео голов

4 ноября 2023 21:53
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сити забил шесть мячей в ворота Борнмута с Забарным — видео голов
Илья Забарный в подкате. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В одиннадцатом туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Борнмут". Со старта сыграл украинский центральный защитник гостей Илья Забарный.

Матч завершился разгромной победой "Манчестер Сити", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ман Сити" смогли открыть счет на 30-й минуте усилиями Жереми Доку. Еще через три минуты он ассистировал Бернарду Силве. Еще через четыре минуты бельгиец отдал голевую передачу на Мануэля Аканджи.

Во втором тайме Доку отдал третью голевую передачу — на этот раз забил Филип Фоден. Затем на 74-й минуте Луис Синистерра отквитал один мяч.

Однако на 83-й минуте бельгиец Доку отдал четвертую голевую передачу на Силву. Еще через пять минут шестой гол забил Натан Аке.

Забарный провел на поле весь матч и в первом тайме закрыл Эрлинга Холанда, а на второй тайм тот не вышел из-за травмы.

"Манчестер Сити" — "Борнмут" — 6:1

Голы: Доку, 30, Бернарду Силва, 33, 84, Аканджи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 — Синистерра, 74

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 71), Аке, Аканджи, Ковачич, Бернарду Силва (Бобб, 85), Родри (Филлипс, 71), Холанд (Фоден, 46), Альварес (Матеуш Нунеш, 71), Доку.

"Борнмут": Раду, Ааронс, Келли, Мифем (Сенеси, 46), Забарный, Керкез, Кристи, Тавернье (Синистерра, 72), Биллинг (Семеньо, 71), Скотт (Ротуэлл, 44), Соланке (Клюйверт, 85).

Предупреждение: Биллинг, 32.

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