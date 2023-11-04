Гол Миколенка не допоміг Евертону перемогти Брайтон — відео

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Chris Radburn

В Англійській прем'єр-лізі у матчі 11-го туру "Евертон" зіграв із "Брайтоном". З перших хвилин за "ірисок" зіграв український лівий захисник Віталій Миколенко.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Брайтону", попри різницю у набраних очках, завжди складно грати з "Евертоном". Минулий матч підопічні Шона Дайча виграли у команди Роберто Де Дзербі з рахунком 5:1.

У сьогоднішньому матчі "Евертон" знову швидко відкрив рахунок. Віталій Миколенко підключився до атаки та з другого удару розпечатав ворота. Для українця це вже другий гол в Англії.

Після забитого м'яча "Евертон" перейшов у захист і намагався втримати перемогу. Однак наприкінці гри Ешлі Янг забив у свої ворота, і "Брайтон" зрівняв рахунок.

За підсумками матчу авторитетний статистичний портал WhoScored визнав Миколенка найкращим гравцем матчу, поставивши йому оцінку 7,7.

"Евертон" — "Брайтон" — 1:1

Голи: Миколенко, 7 — Янг, 84 (авт.)

"Евертон": Пікфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковський, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн (Бету, 89).

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Адінгра (Ігор, 90), Мілнер (Буонанотте, 79), Гілмор (Дауд, 69), Мітома — Гросс, Лаллана (Жуан Педро, 46) — Фергюсон (Фаті, 68).

Попередження: Гую, Дукуре, Брантвейт, Тарковськи – Гілмор, Данк.

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