Миколенко забил третий гол за Эвертон и открыл счет против команды Де Дзерби
Виталий Миколенко результативно начал встречу в АПЛ против "Брайтона". Уже на 7-й минуте встречи он открыл счет.
Это его третий гол за Эвертон, передает Новини.LIVE.
После передачи с левого фланга от Макнила игрок сборной Украины мощно пробил во вратаря соперника, а затем на добивании попал в ближний угол. Добавим, что именно Виталий отобрал мяч у соперников и начал атаку своей команды.
Первый мяч Миколенко в этом сезоне
Это третий гол украинца в составе "ирисок" и первый в этом сезоне. В прошлом он забивал в ворота "Лестера" и "Блэкпулу".
Добавим, что на 14-й гол команда экс-тренера "Шахтера" Де Дзерби забила в ответ, но гол не засчитали из-за положения вне игры.
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