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Миколенко забил третий гол за Эвертон и открыл счет против команды Де Дзерби

4 ноября 2023 17:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Миколенко забил третий гол за Эвертон и открыл счет против команды Де Дзерби
Партнеры поздравляют Миколенко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Виталий Миколенко результативно начал встречу в АПЛ против "Брайтона". Уже на 7-й минуте встречи он открыл счет.

Это его третий гол за Эвертон, передает Новини.LIVE.

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После передачи с левого фланга от Макнила игрок сборной Украины мощно пробил во вратаря соперника, а затем на добивании попал в ближний угол. Добавим, что именно Виталий отобрал мяч у соперников и начал атаку своей команды.

Первый мяч Миколенко в этом сезоне

Это третий гол украинца в составе "ирисок" и первый в этом сезоне. В прошлом он забивал в ворота "Лестера" и "Блэкпулу".

Добавим, что на 14-й гол команда экс-тренера "Шахтера" Де Дзерби забила в ответ, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

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