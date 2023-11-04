Миколенко забив третій гол за Евертон та відкрив рахунок проти команди Де Дзербі

Партнери вітають Миколенка. Фото: Reuters

Віталій Миколенко результативно розпочав зустріч в АПЛ проти "Брайтона". Вже на 7-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок.

Це його третій гол за "Евертон", передає Новини.LIVE.

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Після передачі з лівого флангу від Макніла гравець збірної України потужно пробив у воротаря суперника, а потім на добиванні влучив у ближній кут. Додамо, що саме Віталій відібрав м'яч у суперників та розпочав атаку своєї команди.

Перший м’яч Миколенка в цьому сезоні

Це третій гол українця в складі "ірисок" та перший в цьому сезоні. В минулому він забивав у ворота "Лестера" та "Блекпулу".

Додамо, що на 14-й гол команда екстренера "Шахтаря" Де Дзербі забила у відповідь, але гол не зарахували через положення поза грою.

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