"Эвертон" с Миколенко разгромил "Бернли"
В 1/8 финала Кубка Английской лиги "Эвертон" сыграл против "Бернли". В стартовом составе на матч вышел украинский левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко.
Матч завершился разгромной победой "Эвертона" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
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На 13-й минуте Макнил навесил с левого фланга в штрафную, где Тарковски всех перепрыгнул и головой пробил в левый угол ворот 1:0.
В начале второго тайма после углового с правого фланга Калвер-Льюин на дальней штанге сбросил мяч на Онана и тот из нескольких метров поразил ворота.
Финальный гол в игре хозяева забили на 92-й минуте матча, когда Бето протащил мяч с левого фланга вдоль лицевой к штрафной, а затем прострелил на ближнюю штангу, где Янг подставил ногу — 3:0.
Отметим, что украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл весь матч.
В четвертьфинале Кубка Английской лиги "Эвертон" сыграет против "Фулхэма".
"Эвертон" — "Бернли" — 3:0
Голы: Тарковськи, 13, Онана, 53, Янг, 90+3
"Эвертон": Пикфорд, Янг, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Паттерсон, 80), Гарнер, Онана (Гуйе, 79), Данджума (Дукуре, 68), Кэлверт-Льюин (Бету, 68), Макнил (Доббин, 90).
Главный тренер: Шон Дайч.
"Бернли": Мурич, Витиньо (Робертс, 83), О`Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Каллен, Берге (Корк, 83), Редмонд (Зарури, 66), Ндайишимийе, Родригес (Амдуни, 66), Бруун Ларсен (Одобер, 66).
Главный тренер: Венсан Компани.
Предупреждения: Аль-Дахиль, 29, Витиньо, 58, Компани, 88.
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