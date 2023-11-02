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"Эвертон" с Миколенко разгромил "Бернли"

2 ноября 2023 07:21
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Агабекян Карен
редактор
"Эвертон" с Миколенко разгромил "Бернли"
Виталий Миколенко не жалел соперников. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 1/8 финала Кубка Английской лиги "Эвертон" сыграл против "Бернли". В стартовом составе на матч вышел украинский левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко.

Матч завершился разгромной победой "Эвертона" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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На 13-й минуте Макнил навесил с левого фланга в штрафную, где Тарковски всех перепрыгнул и головой пробил в левый угол ворот 1:0.

В начале второго тайма после углового с правого фланга Калвер-Льюин на дальней штанге сбросил мяч на Онана и тот из нескольких метров поразил ворота.

Финальный гол в игре хозяева забили на 92-й минуте матча, когда Бето протащил мяч с левого фланга вдоль лицевой к штрафной, а затем прострелил на ближнюю штангу, где Янг подставил ногу — 3:0.

Отметим, что украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл весь матч.

В четвертьфинале Кубка Английской лиги "Эвертон" сыграет против "Фулхэма".

"Эвертон" — "Бернли" — 3:0

Голы: Тарковськи, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

"Эвертон": Пикфорд, Янг, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Паттерсон, 80), Гарнер, Онана (Гуйе, 79), Данджума (Дукуре, 68), Кэлверт-Льюин (Бету, 68), Макнил (Доббин, 90).

Главный тренер: Шон Дайч.

"Бернли": Мурич, Витиньо (Робертс, 83), О`Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Каллен, Берге (Корк, 83), Редмонд (Зарури, 66), Ндайишимийе, Родригес (Амдуни, 66), Бруун Ларсен (Одобер, 66).

Главный тренер: Венсан Компани.

Предупреждения: Аль-Дахиль, 29, Витиньо, 58, Компани, 88.

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