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"Евертон" з Миколенком розгромив "Бернлі"

2 листопада 2023 07:21
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Агабекян Карен
редактор
"Евертон" з Миколенком розгромив "Бернлі"
Віталій Миколенко не шкодував суперників. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги "Евертон" зіграв проти "Бернлі". У стартовому складі на матч вийшов український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Матч завершився розгромною перемогою "Евертона" із рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 13-й хвилині Макніл навісив з лівого флангу у штрафний майданчик, де Тарковськи всіх перестрибнув і головою пробив у лівий кут воріт 1:0.

На початку другого тайму після кутового з правого флангу Калвер-Льюїн на дальній штанзі скинув м'яч на Онана і той з кількох метрів влучив у ворота.

Фінальний гол у грі господарі забили на 92-й хвилині матчу, коли Бето протягнув м'яч із лівого флангу вздовж лицьового до штрафного майданчика, а потім прострілив на ближню штангу, де Янг підставив ногу — 3:0.

Зазначимо, що український лівий захисник "Евертону" Віталій Міколенко зіграв весь матч.

У чвертьфіналі Кубка Англійської ліги "Евертон" зіграє проти "Фулхема".

"Евертон" — "Бернлі" — 3:0

Голи: Тарковські, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

"Евертон": Пікфорд, Янг, Тарковський, Брентуейт, Міколенко, Харрісон (Паттерсон, 80), Гарнер, Онана (Гуйє, 79), Данджума (Дукуре, 68), Келверт-Льюїн (Бету, 68), Макніл (Доб) 90).

Головний тренер Шон Дайч.

"Бернлі": Муріч, Вітіньо (Робертс, 83), О`Ші, Аль-Дахіль, Делькруа, Каллен, Берге (Корк, 83), Редмонд (Зарурі, 66), Ндайішімійє, Родрігес (Амдуні, 66), Бруун Лар (Одобер, 66).

Головний тренер: Венсан Компані.

Попередження: Аль-Дахіль, 29, Вітіньо, 58, Компані, 88.

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