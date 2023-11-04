Гол Миколенко не помог Эвертону победить Брайтон — видео

Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Chris Radburn

В Английской премьер-лиге в матче 11-го тура "Эвертон" сыграл с "Брайтоном". С первых минут за "ирисок" сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Брайтону", несмотря на разницу в набранных очках, всегда сложно играть с "Эвертоном". Прошлый матч подопечные Шона Дайча обыграли команду Роберто Де Дзерби со счетом 5:1.

В сегодняшнем матче "Эвертон" снова быстро открыл счет. Виталий Миколенко подключился к атаке и со второго удара распечатал ворота. Для украинца это уже второй гол в Англии.

После забитого мяча "Эвертон" перешел в защиту и пытался удержать победу. Однако в концовке игры Эшли Янг забил в свои ворота, и "Брайтон" сравнял счет.

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored признал Миколенко лучшим игроком матча, поставив ему оценку 7,7.

"Эвертон" — "Брайтон" — 1:1

Голы: Миколенко, 7 — Янг, 84 (авт.)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковски, Брантвейт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Гуе, Макнил — Дукуре — Калверт-Люин (Бету, 89).

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Адингра (Игорь, 90), Милнер (Буонанотте, 79), Гилмор (Дауд, 69), Митома — Гросс, Лаллана (Жуан Педро, 46) — Фергюсон (Фати, 68).

Предупреждение: Гую, Дукуре, Брантвейт, Тарковски — Гилмор, Данк.

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