Забарный перейдет из Борнмута в топ-клуб в конце сезона

Илья Забарный в матче с "Ливерпулем". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов нескольких известных клубов. Он может уйти из "Борнмута" в конце нынешнего сезона.

"Вишни" отпустят молодого футболиста при одном условии, сообщает Daily Mail.

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Воспитанник киевского "Динамо" Илья Забарный остается в числе самых перспективных молодых футболистов мира. За последний год он закрепился в основном составе "Борнмута" и может перейти в более сильный клуб в конце сезона.

Илья Забарный после поражения от "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Забарного из "Борнмута"

В услугах 21-летнего защитника заинтересованы клубы из Англии, Германии и Италии. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет примерно 25 млн евро, но "Борнмут" оценивает своего футболиста дороже. Однако "вишни" могут продать Илью Забарного, даже несмотря на желание сохранить игрока в составе.

Как и год назад, в нынешнем сезоне "Борнмут" борется за право сохранить прописку в элитном дивизионе английского футбола. В 11 матчах команда Андони Ираолы всего один раз победили и трижды сыграла вничью. "Вишни" набрали шесть очков и идут в зоне вылета.

В случае вылета из английской Премьер-лиги "Борнмут" будет вынужден продать лидеров команды. Среди них окажется и Илья Забарный. В услугах украинца заинтересованы дортмундская "Боруссия", итальянский "Милан" и английские "Брайтон" с "Ньюкаслом". "Борнмут" не станет удерживать футболиста, но захочет получить за него большие деньги.

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