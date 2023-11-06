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Эдмар покинул пост главного тренера Металлиста 1925

6 ноября 2023 06:50
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Агабекян Карен
редактор
Эдмар покинул пост главного тренера Металлиста 1925
Эдмар. Фото: "Металлист 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 13-го тура Украинской премьер-лиги харьковский "Металлист 1925" обыграл одесский "Черноморец" (2:1). Как оказалось, команда готовилась к матчу без главного тренера Эдмара.

По информации издания "Украинский футбол", Эдмар покинул команду.

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Отметим, что Эдмар не был полноценным главным тренером, поскольку у него до сих пор была приставка временно исполняющего обязанности.

На текущий момент "Металлист 1925" на официальных источниках еще не сообщал об отставке Эдмара. Но источник заявил, что тренер приходил на этой неделе на тренировку команды и попрощался с игроками.

При этом источник не уточняет, кто был инициатором решения – тренер или руководство клуба.

Известно, что к "Черноморцу" команду готовили помощники Эдмара Олег Голодюк и Евгений Котов.

43-летний экс-игрок сборной Украины стал и.о. главного тренера "Металлиста 1925" в октябре прошлого года.

В настоящее время харьковчане занимают в УПЛ девятую позицию, имея в активе 15 очков. Следующий матч они сыграют 11 ноября против житомирского "Полесья".

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