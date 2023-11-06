Ничья Зари и Вереса, волевая победа Металлиста 1925 года над Черноморцем

Заря -- Вереск. Фото: Вереск

В воскресенье в УПЛ состоялось еще 3 поединка. Заря потеряла 2 очка в противостоянии с Вересом, Черноморец вел в счете, но в меньшинстве уступил Металлисту 1925 года, а Минай и Верес голов не забивали.

Подробности и видео матчей в материале Новини.LIVE.

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В игре Зари против Вереса сначала с навеса Данченко с правого фланга отличился ударом головой в дальний угол Нагнойный, но вскоре Вовченко завершил подачу Шарая от правого углового флажка на противоположной стойке, и отдыхать команды пошли при равном счете на табло.

После перерыва Нагнойный уже в одиночку выполнил подачу с левого фланга от угла поля, а Яцику дали без сопротивления завершить ее во вратарском. Но потом у соперника сыграли замены.

На заключительных минутах основного времени Близниченко решился на удар с дальней дистанции и так сложилось, что рикошет от ноги Батагова предательски перелетел над головой Сапутина. В итоге 2:2.

Удаление Идейе и камбек харьковчан

В матче против Металлиста 1925 года, Черноморец открыл счет не без помощи соперника. Фарина на ближней стойке головой небрежно перевел мяч себе за спину на Штогрина во время подачи Кузика с правого фланга.

Затем последовало странное удаление Идейе за 2 спорные октябрьские карточки: после якобы симуляции и нарушения правил против Вачиберадзе. Эффект от этого удаления можно было увидеть уже после перерыва.

Эдмар и Голодюк погибали в бою двух свежих футболистов, на 53 минуте свежий Борячук на ближней стойке головой завершил подачу с глубины правого фланга от Безуглого, а на 78 минуте Ари завершил быструю атаку своей команды ударом из зоны перед штрафным низом в левый угол.

А после матча Эдмар по непонятным причинам подал в отставку.

Минай и Ворскла — без голов

С момента игры Миная и Ворсклы можно вспомнить удар Ралюченко, который проверил реакцию Исенко в начале второй половины и тот вытащил из-под перекладины сложный мяч. А потом и Степанюк получил свои первые моменты в матче, однако с левого фланга штрафной стабильно пробивал либо мимо ворот, либо в их дальний каркас.

Полтавчане подошли к компенсированному времени с пенальти в ворота соперников, которое было назначено за совершенно очевидную игру рукой от Мельника. Тогда к эпизоду привлекли VAR и арбитры дополнительно еще и просмотрели фол Скляра, который произошел через мгновение после нарушения правил. Александр тогда получил вторую желтую.

И потому и выглядела остроумной радостная реакция Степанюка, когда арбитр последовательно провозглашал решение по пенальти и изъятию его партнера по команде. Руслан с пометки попал мимо левого каркаса ворот.

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