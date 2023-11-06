Нічия Зорі та Вереса, вольова перемога Металіст 1925 над Чорноморцем

Зоря -- Верес. Фото: Верес

У неділю в УПЛ відбулось ще 3 поєдинки. Зоря втратила 2 очки у протистоянні із Вересом, Чорноморець вів у рахунку, але в меншості поступився Металісту 1925, а Минай та Верес голів не забивали.

Подробиці та відео матчів в матеріалі Новини.LIVE.

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У грі Зорі проти Вереса спочатку з навісу Данченка з правого флангу відзначився ударом головою в дальній кут Нагнойний, але незабаром Вовченко завершив подачу Шарая від правого кутового прапорця на протилежній стійці, тож відпочивати команди пішли за рівного рахунку на табло.

Після перерви Нагнойний уже самотужки виконав подачу з лівого флангу від кута поля, а Яцику дали без спротиву завершити її у воротарському. Але потім у суперника зіграли заміни.

На заключних хвилинах основного часу Блізніченко наважився на удар із дальньої відстані й так склалось, що рикошет від ноги Батагова по-зрадницькі перелетів над головою Сапутіна. У підсумку 2:2.

Вилучення Ідейє та камбек харків'ян

У матчі проти Металіста 1925, Чорноморець відкрив рахунок не без допомоги суперника. Фарина на ближній стійці головою недбало перевів м’яч собі за спину на Штогріна під час подачі Кузика з правого флангу.

Потім було дивне видалення Ідейє за 2 спірні жовтні картки: після нібито симуляції та порушення правил проти Вачіберадзе. Ефект від цього вилучення можна було побачити вже після перерви.

Едмар та Голодюк гинули до бою двох свіжих футболістів, на 53 хвилині свіжий Борячук на ближній стійці головою завершив подачу з глибини правого флангу від Безуглого, а на 78 хвилині Арі завершив швидку атаку своєї команди ударом із зони перед штрафним низом у лівий кут.

А після матчу Едмар з незрозумілих причин подав у відставку.

Минай та Ворскла — без голів

З моментів у грі Миная та Ворслки можна згадати удар Ралюченко, який перевірив реакцію Ісенка на початку другої половини й той витягнув із-під поперечини складний м’яч. А потім і Степанюк отримав своє перші моменти в матчі, проте із лівого флангу штрафного стабільно пробивав або повз ворота, або в їхній дальній каркас.

Полтавці підійшли до компенсованого часу з пенальті у ворота суперників, яке було призначено за цілком очевидну гру рукою від Мельника. Тоді до епізоду залучили VAR і арбітри додатково ще й переглянули фол Скляра, який стався за мить після порушення правил. Олександр тоді отримав другу жовту.

І тому й виглядало дотепною радісна реакція Степанюка, коли арбітр послідовно проголошував рішення щодо пенальті та вилучення його партнера по команді. Руслан із позначки поцілив повз лівий каркас воріт.

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