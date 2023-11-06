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Едмар покинув посаду головного тренера Металіста 1925

6 листопада 2023 06:50
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Агабекян Карен
редактор
Едмар покинув посаду головного тренера Металіста 1925
Едмар. Фото: "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 13-го туру Української прем’єр-ліги харківський "Металіст 1925" обіграв одеський "Чорноморець" (2:1). Як виявилось, команда готувалася до матчу без головного тренера Едмара.

За інформацією видання "Український футбол", Едмар покинув команду.

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Зазначимо, що Едмар не був повноцінним головним тренером, оскільки у нього досі була приставка тимчасово виконувача обов’язків.

Наразі "Металіст 1925" на офіційних джерелах не повідомляло про відставку Едмара. Але джерело заявило, що тренер приходив цього тижня на тренування команди й попрощався з гравцями.

При цьому джерело не уточнює, хто був ініціатором рішення — тренер або керівництво клубу.

Відомо, що до "Чорноморця" команду готували помічники Едмара Олег Голодюк та Євген Котов.

43-річний ексгравець збірної України став в.о. головного тренера "Металіста 1925" у жовтні минулого року.

Наразі харків’яни займають в УПЛ дев’яту позицію, маючи в активі 15 очок. Наступний матч вони зіграють 11 листопада проти житомирського "Полісся".

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